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В России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина

В России цинично ответили на призыв Украины: как оправдывают депортацию детей

3 июня 2025, 15:50
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Кречмаровская Наталия

Украина пытается вернуть детей, вывезенных Россией с оккупированной территории. Этот вопрос обсуждали в ходе переговоров 2 июня в Стамбуле. Украинская сторона передала список детей, которых нужно вернуть.

В России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

"Возвращение украинских детей — неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа", — отметил Ермак в день переговоров.

При этом российская пропаганда пытается манипулировать информацией. По данным Центра противодействия дезинформации, россияне активизировали информационную кампанию, чтобы оправдать незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Отмечается, что глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский цинично отреагировал на призыв Украины. При этом россияне пытаются оправдать депортацию детей "гуманитарной миссией" и "спасением от обстрелов".

К тому же, российская пропаганда заявляет, что Украина сама якобы вывозит детей из зоны боевых действий в Европу. При этом подчеркивают, что якобы разлучают детей с родителями.

"Депортация гражданского населения, в том числе детей, с оккупированных территорий без согласия законной власти — это прямое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление. Вывезенных из Украины детей передают в российские семьи, меняют документы, гражданство, идентичность. Именно за депортацию детей Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина. Этим мировое сообщество четко засвидетельствовало, что дети — не трофеи войны”, — подчеркнули в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким манипуляциям прибегает Россия после Стамбула.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02eNQio5tnE8xuHvEXxquBq6yBk5DrPYSerHBqcKHvNvnfx13p8ZUtFnntUmPC5bP3l
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