В России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина

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Кречмаровская Наталия
Украина пытается вернуть детей, вывезенных Россией с оккупированной территории. Этот вопрос обсуждали в ходе переговоров 2 июня в Стамбуле. Украинская сторона передала список детей, которых нужно вернуть.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.
При этом российская пропаганда пытается манипулировать информацией. По данным Центра противодействия дезинформации, россияне активизировали информационную кампанию, чтобы оправдать незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.
Отмечается, что глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский цинично отреагировал на призыв Украины. При этом россияне пытаются оправдать депортацию детей "гуманитарной миссией" и "спасением от обстрелов".
К тому же, российская пропаганда заявляет, что Украина сама якобы вывозит детей из зоны боевых действий в Европу. При этом подчеркивают, что якобы разлучают детей с родителями.
Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким манипуляциям прибегает Россия после Стамбула.
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