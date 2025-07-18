В России очередное возбуждение из-за инцидента в Закарпатье: взялись за новую методичку

Российская пропаганда пытается воспользоваться инцидентом в Закарпатье — хотят разжечь межнациональную рознь.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что в сети враг распространяет сообщения о якобы нападении на венгерскую общину в селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области. Речь идет якобы о поджоге храма и оскорбительной надписи на стене.

По данным Центра, это событие сразу использовали российские каналы для разжигания конфликта и продвижения нарративов о "притеснениях венгров" в Украине.

В полиции Закарпатья подтвердили факт совершения правонарушения. Сообщили, что 16 июля неизвестный проник на территорию храма в селе Паладь-Комаровцы, подожгла двери и оставил провокационную надпись на фасаде. По данному факту проводятся расследования по статьям 161 и 194 Уголовного кодекса Украины.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда такими информационными вбросами пытается привести к обострению межэтнических отношений, дискредитации украинской власти и созданию поводов для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.

Ранее, как напомнили в ЦПД, российская пропаганда распространяла дезинформацию вокруг ситуации на украинско-венгерской границе, разгоняя фейки о "сбитых украинских дронах" и "опрокидывании венгерской техники и авиации" к границе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается взорвать западную поддержку, заявляя, что якобы Украина продает западное вооружение. Однако в Центре противодействия дезинформации опровергли этот вброс.



