logo

BTC/USD

118787

ETH/USD

3647.51

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России очередное возбуждение из-за инцидента в Закарпатье: взялись за новую методичку
commentss НОВОСТИ Все новости

В России очередное возбуждение из-за инцидента в Закарпатье: взялись за новую методичку

Очередным фейком Россия пытается создать поводы для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины

18 июля 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается воспользоваться инцидентом в Закарпатье — хотят разжечь межнациональную рознь.

В России очередное возбуждение из-за инцидента в Закарпатье: взялись за новую методичку

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что в сети враг распространяет сообщения о якобы нападении на венгерскую общину в селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области. Речь идет якобы о поджоге храма и оскорбительной надписи на стене.

По данным Центра, это событие сразу использовали российские каналы для разжигания конфликта и продвижения нарративов о "притеснениях венгров" в Украине.

В полиции Закарпатья подтвердили факт совершения правонарушения. Сообщили, что 16 июля неизвестный проник на территорию храма в селе Паладь-Комаровцы, подожгла двери и оставил провокационную надпись на фасаде. По данному факту проводятся расследования по статьям 161 и 194 Уголовного кодекса Украины.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда такими информационными вбросами пытается привести к обострению межэтнических отношений, дискредитации украинской власти и созданию поводов для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.

Ранее, как напомнили в ЦПД, российская пропаганда распространяла дезинформацию вокруг ситуации на украинско-венгерской границе, разгоняя фейки о "сбитых украинских дронах" и "опрокидывании венгерской техники и авиации" к границе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается взорвать западную поддержку, заявляя, что якобы Украина продает западное вооружение. Однако в Центре противодействия дезинформации опровергли этот вброс.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0f8fdqjUortAgYsUSyFZqMi8XbFYpzgZ8wprseN1TyixGYgmVfZwCiNX2AjGb6AdVl
Теги:

Новости

Все новости