Россию не могут не беспокоить заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, пишет пропагандистское издание Рианновины.

Валентина Матвиенко

"По подобным заявлениям стоит стремление Соединенных Штатов Америки усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить вот такие пока непонятные меры", — сказала она журналистам.

Матвиенко отметила, что нельзя исключать возможность нарушения международного права – продвижение на Арктику. По ее словам, уже есть примеры, когда США в противовес международному праву пытались расширить свое шефство и этого допускать нельзя.

Отметим, что избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и отметил ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.

Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

Напомним, что в начале недели Дональд Трамп-младший прибыл в столицу Гренландии Нуук и попытался показать себя окруженным преданными поклонниками. На кадрах видно, как он встречается в ресторане с группой людей в кепках MAGA .

Однако, по информации BILD , "фанатами" оказались отнюдь не реальные поклонники Дональда Трампа. Людей пригласили с улицы в обмен на бесплатную еду.

"Трамп-младший взял, кого смог найти: беспризорных и малоимущих, торгующих разными мелочами возле супермаркета", — рассказал журналистам Расмус, один из участников встречи. Приглашенным выдали кепки с символикой предвыборной кампании Трампа и пригласили в ресторан, причем вся акция обошлась сыну экс-президента США менее чем в 10 тысяч датских крон (около 1340 евро).

Также портал "Комментарии" писал, что Telegram-каналах распространяют манипуляции по поводу соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Сообщается, что в рамках соглашения, подписанного двумя странами 23 февраля 2024 года, Украина якобы обязана защищать Данию в случае, если США попытаются захватить Гренландию военным путем. На самом же деле соглашение между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Иного в документе нет.