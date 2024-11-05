В России обеспокоены: Киев способен пойти на провокацию с «грязной бомбой»

Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала создания ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу". Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в том числе о провокациях Киева с "грязной бомбой".

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Он отметил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задач в спецоперации.

По словам оккупационного генерала, представителей СБУ учат вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовлению и подрыву в месте массового скопления людей.

Кроме того, Кириллов отметил, что Киев уклоняется от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, а по имеющейся у Минобороны России информации ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Зеленский предложил обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отдала ядерное оружие по Будапештскому меморандуму, однако не получила реальных гарантий безопасности. По словам Зеленского, такими гарантиями должно стать членство Украины в НАТО.

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами отреагировал на информацию о возможности создания ядерного оружия в Украине. Как пояснил президент, речь пока не идет о восстановлении ядерного потенциала Украины.

"Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", — сказал Зеленский. Зеленский рассказал, что поделился с Байденом и Трампом идеей обмена ядерного оружия, который состоялся по Будапештскому меморандуму в 1994 году, на будущее членство Украины в НАТО. По словам президента, Украина избавилась от ядерного оружия, однако не получила защиты от партнеров.