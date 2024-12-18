В России ночью содрогались от взрывов: что горело после обстрелов

В Ростове-на-Дону ночью в промежуток между 01:15 и 02:00 раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию следящего за ситуацией советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

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"Сообщают о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш, занимающегося в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом. Также местные сообщали об обломках в районе Ростаэртрола – предприятия, производящего вертолеты. Нуждается в дополнительной верификации, но даже на уровне слухов и психологического воздействия — хорошая новость", – отмечает Андрющенко.

В Таганроге в это же время фиксировали работу ПВО. Пытались сбить то, что потом прилетело в Ростовский Ростсельмаш.

В оккупационном Минобороны РФ тем временем не сообщают об атаке Ростовской области, а отмечают, что их средства ПВО уничтожили над РФ за ночь 4 БПЛА: 2 над Белгородской областью и по одному – над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после убийства генерала в Москве сеть разразилась мемами. Вчера стало известно, что в Москве ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрыв произошел у подъезда, а взрывчатка была заложена в стоящем рядом на улице самокате. После этой новости украинские паблики "взорвались" мемами.

На картинках изображен глава СБУ Василий Малюк рядом с самокатом. Также есть мемы с усопшим Кобзоном, на "концерт" к которому отправляют всех оккупантов. Биологическое оружие в виде комаров, несущих билеты к тому же Кобзону, а также многие другие мемы. Отметим, что в СБУ или других украинских спецслужбах официально не подтверждали причастность Украины к взрыву в Москве.