В России ночью раздавались взрывы: где произошли «прилеты»

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Недилько Ксения
Ночь против 10 июня также стала для россиян громкой из-за атаки. О том, какие именно области были атакованы, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Иллюстративное фото
Нижнекамск, Елабуга, Татарстан
4:00–5:00 утра
Минимум три взрыва, ПВО в работе. Дроны "Лютый" двигались в сторону Елабуги.
"Город проснулся от взрывов в разных районах. Официально – как всегда: "нет комментариев"", – отмечает Андрющенко.
Курск
Около часа тому назад.
"Один дрон упал прямо в школьный двор. К счастью, детей не было. Очевидцы: не менее пяти взрывов в разных частях города. ППО РЭБ. Без официальной информации. Как всегда", – сообщил он.
Подмосковье
"Наро-Фоминск, Жуковский, Домодедово, Раменское – не менее 10 громких взрывов.
Одинцово, Зеленоград – еще 5 взрывов (и снова "похожи на работу ПВО")
ПВО работает. БПЛА видят. Официально? Ноль. Полная тишина.
Даже не “перехватили”, а просто делают вид, что ничего не было", – добавляет Андрющенко.
Также были объявлены временные ограничения на взлет/посадку в аэропортах РФ:
• Пулково (СПб)
• Нижнекамск
• Казань
• Самара
• Саратов
• Калуга
• Тамбов
• Ижевск
• Киров
Ленинградская область
"Объявлена воздушная тревога. Ограничена мобильная связь и Интернет.
Символично — информацию глушат не хуже дронов.
Тосненский район Ленинградская область
Один дрон официально "сбит". Пострадавших нет. Но почему-то все взрывы происходят уже после успешной работы ПВО", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.
По данным Минобороны РФ, в период с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
▪ 46 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪ 20 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪ по 9 БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Крым,
▪ по 4 БПЛА – над Калужской областью и Республикой Татарстан,
▪ 3 БПЛА над Московским регионом,
▪ по 2 БПЛА – над Ленинградской, Орловской и Курской областями,
▪ 1 БПЛА – над Смоленской областью.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты пытаются выйти на границу с Днепропетровщиной.
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