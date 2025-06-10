В России ночью раздавались взрывы: где произошли «прилеты»

Ночь против 10 июня также стала для россиян громкой из-за атаки. О том, какие именно области были атакованы, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Иллюстративное фото

Нижнекамск, Елабуга, Татарстан

4:00–5:00 утра

Минимум три взрыва, ПВО в работе. Дроны "Лютый" двигались в сторону Елабуги.

"Город проснулся от взрывов в разных районах. Официально – как всегда: "нет комментариев"", – отмечает Андрющенко.

Курск

Около часа тому назад.

"Один дрон упал прямо в школьный двор. К счастью, детей не было. Очевидцы: не менее пяти взрывов в разных частях города. ППО РЭБ. Без официальной информации. Как всегда", – сообщил он.

Подмосковье

"Наро-Фоминск, Жуковский, Домодедово, Раменское – не менее 10 громких взрывов.

Одинцово, Зеленоград – еще 5 взрывов (и снова "похожи на работу ПВО")

ПВО работает. БПЛА видят. Официально? Ноль. Полная тишина.

Даже не “перехватили”, а просто делают вид, что ничего не было", – добавляет Андрющенко.

Также были объявлены временные ограничения на взлет/посадку в аэропортах РФ:

• Пулково (СПб)

• Нижнекамск

• Казань

• Самара

• Саратов

• Калуга

• Тамбов

• Ижевск

• Киров

Ленинградская область

"Объявлена воздушная тревога. Ограничена мобильная связь и Интернет.

Символично — информацию глушат не хуже дронов.

Тосненский район Ленинградская область

Один дрон официально "сбит". Пострадавших нет. Но почему-то все взрывы происходят уже после успешной работы ПВО", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

По данным Минобороны РФ, в период с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▪ 46 БПЛА – над территорией Брянской области,

▪ 20 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▪ по 9 БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Крым,

▪ по 4 БПЛА – над Калужской областью и Республикой Татарстан,

▪ 3 БПЛА над Московским регионом,

▪ по 2 БПЛА – над Ленинградской, Орловской и Курской областями,

▪ 1 БПЛА – над Смоленской областью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты пытаются выйти на границу с Днепропетровщиной.