В России ночью раздавались взрывы: где произошли попадания

Казанский авиазавод имени Горбунова атакован беспилотниками, утверждают местные жители и паблики, публикуя кадры, пишет ASTRA.

Иллюстративное фото

Один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода. Подтверждений подлинности кадров пока нет.

Казанский авиационный завод им. П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев" – одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ, основанное в 1932 году в городе Казани, производит стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-204. Находится в восточной части Авиастроительного района Казани, расположен рядом также в черте города заводской аэродром "Борисоглебское".

В декабре 2023 года, из-за российского вторжения в Украину, завод попал под санкции стран Евросоюза, поскольку он "производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3, которые используются российскими ВВС в ходе агрессивной войны против Украины".

По данным оккупационного Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат: 14 БпЛА – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, два — над территорией Курской области области, два — над территорией Орловской области и один – над территорией Республики Татарстан.

Пресс-служба главы Татарстана:

"Сегодня утром была предпринята попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий".

Возле жилого дома на улице Можайского в Казани, предварительно нашли обломок БПЛА, жителей эвакуировали.

Кроме того, губернатор Брянской области РФ сообщил, что над Брянской областью этой ночью уничтожили 4 ракеты HIMARS . Пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.















