В России ночью раздавались мощные взрывы: где произошли попадания

Сегодня ночью в двух областях России, а на оккупированной территории Украины раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

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В Мариуполе с полуночи до трех утра была активная работа ПВО в Марупольском районе. Взрывы раздавались над морем, из-за чего весь город наслаждался канонадой. Пытались сбить БПЛА в направлении Таганрога/Ростова, пишет Андрющенко.

Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Новошахтинском, Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах. Официальный Ростов сообщает об ущербе в общей сложности 9 БПЛА.

Белгородская область. В полночь зафиксирована работа ПВО в районе Белгорода.

"А теперь для демонстрации лживости сообщений на пальцах.

В 21:30 губернатор Ростовской области сообщил о сбитии 5 БПЛА под Новоштахтинском, но уже в пять утра — о 9 БПЛА над Ростовской областью.

В шесть утра МинОбороны РФ сообщило о сбитии в течение ночи в общей сложности 13 БПЛА, из них — трех над Ростовской областью.

За ночь уничтожены 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один – над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.

Где делись или почему исчезли еще шесть сбитых БПЛА – загадка (нет). Так РФ формирует "отчеты", которые лгут сами себе. Кстати, наш мониторинг показывает, что цифры Ростова ближе к истине, но БПЛА в общем было больше.

Поэтому, ждем OSINT-результатов", – пишет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты массово перебрасывают военную технику из Крыма еще на одно направление. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.