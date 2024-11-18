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В России нервничают по поводу разрешения бить по их территории

В кране-агрессоре снова угрожают эскалацией «конфликта»

18 ноября 2024, 07:28
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Недилько Ксения

В России занервничали по поводу разрешения США и других стран для Украины бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

В России нервничают по поводу разрешения бить по их территории

Иллюстративное фото

"Зеленский уже угрожает ракетами на фоне сообщений о разрешении Байдена бить ATACMS вглубь территории России, заявляя, что "удары наносят не словами" и "ракеты скажут сами за себя".

При этом Axios со ссылкой на источник отмечает, что США проинформировали Украину о решении разрешить подобные удары около трех дней назад. Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область", – пишет пропагандистское издание РИА-новости.

Там снова начали вспоминать "пугалки" Путина, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, непосредственно ли приобщаться к украинскому "конфликту".

"Это изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он", – пишут пропагандисты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Президент США Джо Байден снял для Украины ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS. Это привело к цепной реакции и еще две страны позволили наносить удары по территории России своими ракетами – Франция и Великобритания.

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Джо Байден разрешил использовать дальнобойное оружие западного образца для ударов по территории России. После этого французское издание Le Figaro отметило, что Франция и Великобритания также позволяют Украине использовать свои ракеты SCALP / Storm Shadow.

Однако, The Times в своей публикации утверждает, что Великобритания приостановила поставки ракет Storm Shadow для Украины. Как указывают источники в оборонном секторе Британии, Лондон планирует дождаться решения США по разрешению использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.



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