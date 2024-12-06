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В России назревает большой дефицит: смогут ли дальше воевать с Украиной

По данным The Washington Post, у РФ в 2025 году возникнет дефицит танков

6 декабря 2024, 15:59
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году Россия может столкнуться с проблемами из-за развязанной в Украине войны. По данным The Washington Post, из-за огромных потерь и проблем с производством в РФ возникнет дефицит танков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

В России назревает большой дефицит: смогут ли дальше воевать с Украиной

Фото портал "Комментарии"

В Центре привели основные тезисы статьи, вышедшей в западном медиа:

Москва сталкивается с длительными проблемами в производстве достаточного количества артиллерийских боеприпасов и изготовлении крепких стволов для танков и гаубиц.

Россия компенсирует проблемы с производством тем, что собирает детали из старых танков и гаубиц советских времен.

Однако спутниковые фотографии российских автобаз и свалок показывают, что запасы старых танков стремительно иссякают.

Учитывая текущие темпы потери этих машин российскими войсками, к концу 2025 г. в России может возникнуть дефицит танков.

“Американские чиновники утверждают, что санкции постепенно взрывают российское производство оружия, создавая препятствия для Москвы в достижении его военных целей.

Это подтверждает, что заявления россиян о контроле ситуации и минимальные потери на поле боя являются лишь пропагандой, и что большие потери постепенно истощают потенциал российской военной машины”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне отказываются воевать против Украины — несмотря на всевозможные поощрения, количество добровольцев постепенно уменьшается.

По данным Центра противодействия дезинформации, в Государственной Думе РФ планируют внедрить льготную ипотеку под 2% годовых для так называемых участников "СВО".



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Источник: https://cpd.gov.ua/result/rf/u-2025-roczi-rosiya-zitknetsya-z-deficzytom-tankiv-the-washington-post/
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