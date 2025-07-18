На фоне возобновления военной помощи Украине российская пропаганда снова пытается подорвать поддержку Запада.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда в очередной раз обвиняет Украину в продаже западного вооружения преступным группировкам. Отмечают, что в этот раз — оружие, как уверяют россияне, якобы поступает с GPS-трекерами, которые снимают в Сумской области, после чего его фиксируют как потери в бою.

"В придуманной врагом схеме упоминается даже Молдова, через которую якобы проходят поставки в "иностранные криминальные структуры" по всему миру. Однако эта информация не имеет никакого подтверждения", — сообщают в Центре.

Аналитики ЦПД отметили, что Россия уже выдвигала подобные обвинения в отношении Украины. Тогда враждебная пропаганда заявляла о якобы продаже оружия мексиканскому наркокартелю Golfo.

"Только с начала 2024 года представители Минобороны вместе с инспекторами из США провели три командные проверки американского вооружения. Во время мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", — уточнили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

В Центре подчеркнули, что подобная дезинформация – типичная практика россиян, направленная на подрыв международной поддержки Украины и уменьшение уровня доверия партнеров к ВСУ, особенно на фоне возобновления поставок оборонного оружия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на рядовых гражданах. Бюджет 2026 предлагают планировать под лозунгом тотальной экономии.