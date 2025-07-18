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Кречмаровская Наталия
На фоне возобновления военной помощи Украине российская пропаганда снова пытается подорвать поддержку Запада.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда в очередной раз обвиняет Украину в продаже западного вооружения преступным группировкам. Отмечают, что в этот раз — оружие, как уверяют россияне, якобы поступает с GPS-трекерами, которые снимают в Сумской области, после чего его фиксируют как потери в бою.
Аналитики ЦПД отметили, что Россия уже выдвигала подобные обвинения в отношении Украины. Тогда враждебная пропаганда заявляла о якобы продаже оружия мексиканскому наркокартелю Golfo.
В Центре подчеркнули, что подобная дезинформация – типичная практика россиян, направленная на подрыв международной поддержки Украины и уменьшение уровня доверия партнеров к ВСУ, особенно на фоне возобновления поставок оборонного оружия.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на рядовых гражданах. Бюджет 2026 предлагают планировать под лозунгом тотальной экономии.