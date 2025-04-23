В России нашли "спасительную соломинку": в чем обвиняют Украину

Кремлевские СМИ ухватились за информацию о закупке лекарств для лечения радиационного отравления. Этот факт приводят как обоснование, что якобы Украина готовится к ядерной провокации, чтобы обвинить в этом РФ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация, распространяемая кремлевскими СМИ, не соответствует действительности.

"На самом деле: это манипуляция. 14 февраля 2025 года российский дрон с фугасной частью попал в защитный саркофаг четвертого блока ЧАЭС. По данным МВД, повреждения оказались существенными и привели к частичной разгерметизации укрытия. На фоне этих событий и продления ядерного шантажа со стороны России, Украинский банк пуповинной крови "Гемафонд" подписал соглашение с израильской биотехнологической компанией Pluri о создании запаса лекарства для лечения радиационного отравления – а именно препарата PLX-R18”, — говорится в сообщении Центра.

В Центре объяснили, что соглашение рассчитано на три года. Pluri изготовит первую партию объемом 12 тысяч доз препарата, которых хватит для лечения 6 тысяч человек. Аналитики указали на ключевой момент в разоблачении российской лжи – это количество доз препарата. Отмечается, что лекарства рассчитаны на оказание помощи тем людям, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий ядерной аварии или тем, кто может оказаться в непосредственной близости от места заражения. В Центре отметили, что о "массовых" закупках речь не идет.

"РФ не впервые пытается обвинить Украину в ядерных провокациях. Еще в 2022 году тогдашний министр обороны РФ Шойгу в разговорах с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США обвинил Украину в подготовке "грязной бомбы". Украина это опровергла", — пояснили в Центре.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", планируют мобилизовать в 2025 году до 400 тыс. человек.



