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Кречмаровская Наталия
Кремлевские СМИ ухватились за информацию о закупке лекарств для лечения радиационного отравления. Этот факт приводят как обоснование, что якобы Украина готовится к ядерной провокации, чтобы обвинить в этом РФ.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация, распространяемая кремлевскими СМИ, не соответствует действительности.
В Центре объяснили, что соглашение рассчитано на три года. Pluri изготовит первую партию объемом 12 тысяч доз препарата, которых хватит для лечения 6 тысяч человек. Аналитики указали на ключевой момент в разоблачении российской лжи – это количество доз препарата. Отмечается, что лекарства рассчитаны на оказание помощи тем людям, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий ядерной аварии или тем, кто может оказаться в непосредственной близости от места заражения. В Центре отметили, что о "массовых" закупках речь не идет.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", планируют мобилизовать в 2025 году до 400 тыс. человек.
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