В России на аллее «героев» вывесили фото местного маньяка, выколовшего своей жертве глаза (ВИДЕО)

В Челябинской области РФ на стенде "героев" войны появился портрет мужчины, который в 2014 году изнасиловал и убил женщину, выколов ей глаза.

Насильник из Челябинской области рф. Фото: скриншот из видео

На стенд пожаловалась вдова одного из погибших разведчиков, участников войны в Украине. Она записала обращение к заместителю губернатора области Станиславу Мошарову.

На видео сообщается, что на этой аллее "героев" местная женщина, проходившая рядом с детской коляской, узнала убийцу, который в 2014 году поиздевался над женщиной, изнасиловав ее, убив и выколов глаза. Авторы видео отмечают, что город маленький и все прекрасно помнят страшный инцидент, благодаря чему "прославился" Денис Синицын, фото которого сейчас среди "героев".

Помимо портрета Дениса Синицына, женщину возмутило качество конструкции.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военные РФ в упор расстреляли военнопленных: где погибли украинцы (ВИДЕО)

Российские военнослужащие совершили очередное военное преступление — захватчики снова расстреляли украинских военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он сообщил, что захватчики казнили украинских военных в Курской области. Видео предоставили украинские военные. Видно, как россияне в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинцев.

"По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курской области", — сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, а Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права. Лубинец сообщил, что направил письма ООН и МККК по этому преступлению.