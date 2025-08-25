The Telegraph сообщает, что в России формируется новая прослойка общества, которая заинтересована в продолжении войны. Речь идет о своеобразной "новой элите" — рабочих оборонительных заводов, семьях военных и контрактников, для которых война стала источником стабильных доходов и социальных привилегий.

В России потребность в продолжении войны

Зарплаты на военных предприятиях выросли в несколько раз, спрос на продукцию фактически гарантирует трудоустройство и высокие премии. Контрактники получают значительные выплаты, льготы и бонусы, в частности, приоритет для детей при поступлении в государственные университеты. Для многих жителей депрессивных регионов это означает резкий рост уровня жизни и повышение социального статуса.

Экономический эффект от этого ощутим в беднейших районах России: растет внутреннее потребление, активизируется сфера услуг, а местные общины получают доступ к ранее не имеющимся средствам. Именно поэтому значительная часть этого "нового среднего класса" не заинтересована в возвращении к мирному времени, ведь тогда их благополучие снова резко упадет.

Аналитики предупреждают: окончание войны может повлечь за собой социальный кризис, поскольку после исчезновения военных финансовых потоков люди вернутся к тому нищему состоянию, в котором находились до 2022 года. Власти же, в свою очередь, активно поддерживают нынешнюю ситуацию, стимулируя экономику за счет мобилизации и военных контрактов.

Таким образом, экономическая выгода для новой пророссийской "элиты войны" делает завершение боевых действий маловероятным, даже несмотря на международные усилия достичь договоренностей о мире.

