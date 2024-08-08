Пока Минобороны РФ заявляет об успехах в боях в Курской области, россияне говорят о сдаче Суджи

Министерство обороны России опубликовало обновленный результат боевых действий в Курской области. По заявлениям российского министерства, армия РФ якобы не допустила продвижение украинских войск, однако российские военкоры жалуются, что город Суджа скоро будет захвачен ВСУ, или уже находится под контролем украинских сил.



Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В Минобороны РФ заявили, что российские военные формирования совместно со спецслужбами остановили продвижение ВСУ в Курской области.

"В течение суток продвижение противника в Курской области не допущено. Группировка "Север" с органами ФСБ РФ продолжают уничтожать формирование ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области", — сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство указало на якобы ликвидацию 660 украинских военнослужащих и уничтожение 82 единиц боевой бронетехники. По словам Минобороны России, армия РФ проводит бои с отдельными подразделениями ВСУ, которые пытаются порваться в Курском направлении.

Заявления Минобороны РФ существенно отличаются от сообщений в социальных сетях и заявлений российских военкоров. Российские телеграмм-каналы указывают, что на отдельных участках украинские силы продвинулись вглубь РФ на 25 км, в то время как днем ранее сообщалось о 15 км. Аналитики ISW подтвердили, что ВСУ имеют продвижение не менее 10 км.

Также российские военкоры заявили, что украинские военные пытаются оцепить город Суджа, а некоторые указали на якобы взятие под контроль украинскими силами российского населенного пункта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции российского диктатора Владимира Путина по поводу боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что заявление США по поводу боев в Курской области вызвало возмущение в России.