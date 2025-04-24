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В России готовят новое громкое заявление о территории Украины

В России готовят информационную кампанию по ЗАЭС

сегодня, 17:55
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Кречмаровская Наталия

Россия хочет оставить контроль над Запорожской атомной станцией и готовит основу для решения этого вопроса. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации со ссылкой на информацию, полученную от Сил обороны Украины.

В России готовят новое громкое заявление о территории Украины

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что россияне планируют выпустить пропагандистские видеосюжеты с целью закрепить в мировом сообществе мнение, что ЗАЭС якобы исторически принадлежит России, и переложить вину за совершение РФ военных преступлений на Украину.

"Эта манипуляция является составной частью широкой кампании РФ с целью дискредитации Украины. Также целью кампании является оправдание РФ своих военных преступлений и попытка улучшения своей международной позиции, в частности, в США и МАГАТЭ", — говорится в сообщении ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Запорожская АЭС построена на территории Украины, всегда принадлежала и принадлежит Украине, находится в ее признанных международным правом и международным сообществом границах.

"Россия же является оккупантом, и производство подобных "документалок", которые на самом деле являются информационным оружием, давно поставлены в РФ на поток, поэтому призываем критически и ответственно относиться к потреблению информации", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, на днях в Кремле заявили, что готовы обсудить запрет на обстрелы некоторых объектов. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Как писал портал "Комментарии", информация, якобы "Россия готова обсудить прекращение ударов по гражданским объектам. Но есть одно юридическое препятствие", неправдивая.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14009
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