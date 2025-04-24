В России готовят новое громкое заявление о территории Украины

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Кречмаровская Наталия
Россия хочет оставить контроль над Запорожской атомной станцией и готовит основу для решения этого вопроса. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации со ссылкой на информацию, полученную от Сил обороны Украины.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что россияне планируют выпустить пропагандистские видеосюжеты с целью закрепить в мировом сообществе мнение, что ЗАЭС якобы исторически принадлежит России, и переложить вину за совершение РФ военных преступлений на Украину.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Запорожская АЭС построена на территории Украины, всегда принадлежала и принадлежит Украине, находится в ее признанных международным правом и международным сообществом границах.
Напомним, на днях в Кремле заявили, что готовы обсудить запрет на обстрелы некоторых объектов. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Как писал портал "Комментарии", информация, якобы "Россия готова обсудить прекращение ударов по гражданским объектам. Но есть одно юридическое препятствие", неправдивая.
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