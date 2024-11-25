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В России горят заводы из-за обстрелов: что известно о попаданиях

Ночью неизвестные БпЛА атаковали города России

сегодня, 07:49
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Недилько Ксения

Сегодня ночью беспилотники атаковали четыре области Российской Федерации. По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 БПЛА самолетного типа.

В России горят заводы из-за обстрелов: что известно о попаданиях

Пожар в Калуге. Фото: скриншот из видео

Над территорией Калужской области уничтожены восемь БПЛА, семь – над территорией Курской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Белгородской области.

По данным местных СМИ, самые большие попадания произошли именно в Калуге.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в период 00:40 до 01:15 были успешно атакованы Калужский НПЗ "Первый завод" и Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

Z-каналы и местные СМИ утверждают, что атакована нефтебаза и Калужский приборостроительный завод "Тайфун". Такую же информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В сети также публикуются видео, как утверждается с места пожара на НПЗ.

После попадания возник пожар, который был локализован ближе к 02:00. Официальная Калуга сообщает о сбитии 9 БПЛА и пожарах от падения обломков.

"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникла вспышка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа", — написал в 2 часа ночи глава региона.

Справка: Калужский приборостроительный завод "Тайфун" осуществляет разработку и производство:

• мобильных береговых ракетных противокорабельных комплексов;

• корабельных радиолокационных комплексов активного и пассивного обнаружения;

• командных модулей и модулей обнаружения для зенитных ракетно-артиллерийских комплексов;

• источники вторичного электропитания для корабельной аппаратуры.



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