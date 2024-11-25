В России горят заводы из-за обстрелов: что известно о попаданиях

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сегодня ночью беспилотники атаковали четыре области Российской Федерации. По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 БПЛА самолетного типа.
Пожар в Калуге. Фото: скриншот из видео
Над территорией Калужской области уничтожены восемь БПЛА, семь – над территорией Курской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Белгородской области.
По данным местных СМИ, самые большие попадания произошли именно в Калуге.
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в период 00:40 до 01:15 были успешно атакованы Калужский НПЗ "Первый завод" и Калужский приборостроительный завод "Тайфун".
Z-каналы и местные СМИ утверждают, что атакована нефтебаза и Калужский приборостроительный завод "Тайфун". Такую же информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В сети также публикуются видео, как утверждается с места пожара на НПЗ.
После попадания возник пожар, который был локализован ближе к 02:00. Официальная Калуга сообщает о сбитии 9 БПЛА и пожарах от падения обломков.
"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникла вспышка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа", — написал в 2 часа ночи глава региона.
Справка: Калужский приборостроительный завод "Тайфун" осуществляет разработку и производство:
• мобильных береговых ракетных противокорабельных комплексов;
• корабельных радиолокационных комплексов активного и пассивного обнаружения;
• командных модулей и модулей обнаружения для зенитных ракетно-артиллерийских комплексов;
• источники вторичного электропитания для корабельной аппаратуры.
Новости