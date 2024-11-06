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В России боятся громко называть фамилию Зеленского (ВИДЕО)

В России нервно шутят о фамилии президенты Украины

сегодня, 14:31
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Недилько Ксения

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, уроженка Шепетовки в Хмельницкой области, Валентина Матвиенко в шутку предложила первому заместителю главы Минздрава России Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В России боятся громко называть фамилию Зеленского (ВИДЕО)

Валентина Матвиенко

"Зеленский Владимир Анатольевич, первый замминистра... То, что первый хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте", – пошутила Матвиенко.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Заместитель председателя СНБО России Дмитрий Медведев уже отреагировал на предварительное оглашение победы Дональда Трампа на выборах в США и выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Трамп смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду", — заявил Медведев. В то же время он отметил, что Трамп является бизнесменом, но система в США может заставить его продолжить финансирование Украины.

Читайте также: В Кремле рассказали, что будет делать Путин после выборов США

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский диктатор Владимир Путин будет формировать политику в отношении будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США, где ответил, может ли Москва поздравить лидера республиканцев.

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", — сказал Песков. Относительно действий Путина после выборов в США, представитель Кремля отметил, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Дональда Трампа и от них будет строить политику в отношении США.

"Это нужно не спрашивать у нас. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалог. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-либо конкретных действий", — сказал Песков.



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