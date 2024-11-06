Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, уроженка Шепетовки в Хмельницкой области, Валентина Матвиенко в шутку предложила первому заместителю главы Минздрава России Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Валентина Матвиенко

"Зеленский Владимир Анатольевич, первый замминистра... То, что первый хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте", – пошутила Матвиенко.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Заместитель председателя СНБО России Дмитрий Медведев уже отреагировал на предварительное оглашение победы Дональда Трампа на выборах в США и выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Трамп смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду", — заявил Медведев. В то же время он отметил, что Трамп является бизнесменом, но система в США может заставить его продолжить финансирование Украины.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский диктатор Владимир Путин будет формировать политику в отношении будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США, где ответил, может ли Москва поздравить лидера республиканцев.

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", — сказал Песков. Относительно действий Путина после выборов в США, представитель Кремля отметил, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Дональда Трампа и от них будет строить политику в отношении США.

"Это нужно не спрашивать у нас. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалог. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-либо конкретных действий", — сказал Песков.