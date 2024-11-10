В России боятся, что администрация Байдена может «нагадить» им в течение двух месяцев

Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США, нужно отдать должное за более реалистичную оценку Соединенных Штатов как больного общества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больно, он так и сказал. Это более реалистичная оценка. Если до выборов слоган был Let's make America great again, то сейчас – Let's make America healthy again, что означает "давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здорова". В этих обстоятельствах и нужно будет каким-то образом взаимодействовать с этой страной", – издала Захарова.

Она также нервно заявила, что уходящая администрация президента США Байдена может "нагадить" России еще в течение нескольких месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестные БпЛА летели на Москву: что известно

Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито".

Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.

Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово.

На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.

Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил Собянин.

По его словам, на данный момент уничтожены 22 беспилотника. Также сообщается о пожаре в районе Кратово под Жуковским в Подмосковье.

По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.