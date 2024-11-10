В России боятся, что администрация Байдена может «нагадить» им в течение двух месяцев

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Недилько Ксения
Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США, нужно отдать должное за более реалистичную оценку Соединенных Штатов как больного общества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
"Он, конечно, сказал все как есть. Американское общество больно, он так и сказал. Это более реалистичная оценка. Если до выборов слоган был Let's make America great again, то сейчас – Let's make America healthy again, что означает "давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здорова". В этих обстоятельствах и нужно будет каким-то образом взаимодействовать с этой страной", – издала Захарова.
Она также нервно заявила, что уходящая администрация президента США Байдена может "нагадить" России еще в течение нескольких месяцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Неизвестные БпЛА летели на Москву: что известно
Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито".
Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.
Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.
Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово.
На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.
Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил Собянин.
По его словам, на данный момент уничтожены 22 беспилотника. Также сообщается о пожаре в районе Кратово под Жуковским в Подмосковье.
По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.
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