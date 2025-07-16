В РФ заявляют об успехах в Запорожской области: что известно

Россия не прекращает штурмовые действия на фронте и спешит заявить об успехах, которых на самом деле не существует.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности опровергли информацию Министерства обороны РФ, что якобы "российские войска захватили село Малиновка в Запорожской области".

Аналитики Центра отметили, что на самом деле враг уничтожает инфраструктуру и атакует позиции сил обороны, однако захватить и удержать Малиновку не может.

Спикер ОК "Юг" Владислав Волошин заявил, что украинские военные не позволяют оккупантам закрепиться на этих рубежах. По его словам, Силы обороны Украины контролируют огнем все позиции и бывший населенный пункт.

Тем временем в DeepState сообщили, что враг давно пытается полностью захватить село. Отмечают, что попытки продвижений предпринимались неоднократно долгое время.

Отмечали, что пехота врага активно прощупывала украинскую оборону, совершала постоянные штурмовые действия и проникала в деревню. После фиксации оккупантов пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто одерживает верх.

"Враг оказывает давление именно в полосе подразделения ТрО, поскольку понимает, что имеет большое преимущество в средствах и еще большее преимущество в живой силе. На местах хоть и пытаются остановить врага, но без поддержки вынуждены будут скоро отдать Малиновку противнику. Кроме того, любые выпуклости линии боевого столкновения больше личного состава”, — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал о больших потерях России в войне против Украины.



