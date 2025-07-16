В РФ заявляют об успехах в Запорожской области: что известно

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Кречмаровская Наталия
Россия не прекращает штурмовые действия на фронте и спешит заявить об успехах, которых на самом деле не существует.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности опровергли информацию Министерства обороны РФ, что якобы "российские войска захватили село Малиновка в Запорожской области".
Аналитики Центра отметили, что на самом деле враг уничтожает инфраструктуру и атакует позиции сил обороны, однако захватить и удержать Малиновку не может.
Спикер ОК "Юг" Владислав Волошин заявил, что украинские военные не позволяют оккупантам закрепиться на этих рубежах. По его словам, Силы обороны Украины контролируют огнем все позиции и бывший населенный пункт.
Тем временем в DeepState сообщили, что враг давно пытается полностью захватить село. Отмечают, что попытки продвижений предпринимались неоднократно долгое время.
Отмечали, что пехота врага активно прощупывала украинскую оборону, совершала постоянные штурмовые действия и проникала в деревню. После фиксации оккупантов пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто одерживает верх.
Напомним: портал "Комментарии" писал о больших потерях России в войне против Украины.