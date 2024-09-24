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В РФ заявили, что вывели из окружения военных в Курской области, но есть нюансы

В России заявили, что вывели своих военных из окружения в Курской области, все они находятся в госпиталях

сегодня, 10:09 comments1648
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Ткачик Олеся

В террористической России заявили, что смогли вывести своих военных из окружения в Курской области.  В частности, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

В РФ заявили, что вывели из окружения военных в Курской области, но есть нюансы

Бои в Курской области

"Последние несколько дней у меня на участке шла работа, информацию о которой я не мог озвучить, но я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца, мы не имели возможности доступа к ним. Мы этих ребят вывели. Поехал, проведал, они все в госпитале", — заявил Алаудинов.

По его словам, большую часть бойцов отправили в госпитали Москвы и других регионов страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в августе Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажали группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и там противник оказался в окружении. При этом украинские эксперты предупреждали, что враг попытается вывести своих военных из окружения, поэтому стоит ожидать ответных действий. Так называемое контрнаступление россиян произошло именно на этом участке, чтобы деблокировать своих бойцов.

Также "Комментарии" рассказывали, что кремлевский режим планирует создать группировку войск в Курской области для контрнаступления в соотношении 5 к 1, но на данный момент эта пропорция, вероятно, еще не достигнута. Россия сосредоточила в Курской области около 37 тысяч военных и в ночь с 10 на 11 сентября российские войска начали контрнаступление с целью вытеснения украинских сил. По информации одного из источников в Силах обороны, российским войскам поставлена задача до 15 октября полностью выбить украинские силы из Курской области, а до конца октября создать так называемую буферную зону в приграничных регионах, граничащих с Россией.




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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/21938689
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