В РФ вынесли приговоры четырем украинским пленным: что на суде шокировало россиян
В РФ вынесли приговоры четырем украинским пленным: что на суде шокировало россиян

Один из украинских пленных зачитал стихотворение Тычины

6 сентября 2025, 07:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Второй Западный окружной военный суд России вынес приговоры четырем украинским военнопленным: подполковнику Андрею Антоненко, капитану Андрею Кулишу, младшему лейтенанту Денису Ткаченко и сержанту Алексею Мазуренко.

В РФ вынесли приговоры четырем украинским пленным: что на суде шокировало россиян

Украинские военнопленные. Фото: из открытых источников

Российское государственное пропагандистское агентство ТАСС сообщило, военные попали в плен в Брянской области РФ. Антоненко приговорили к 28 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, а также назначили штраф 2 миллиона рублей. Кулиша и Мазуренко приговорили к 26 годам лишения свободы, Ткаченко — к 27.

По версии следствия, они минировали железные дороги, ЛЭП и нефтехранилища в глубине российской территории, а в августе 2023 года совершили вылазку: разместили беспилотники неподалеку от военного аэродрома Шайковка в Калужской области, где базируются бомбардировщики дальней авиации. В общем украинцам вменяют по два совершенных "теракта" и по три эпизода подготовки к "терактам".

В последнем слове на суде украинские военные напомнили, что они защищали свою страну, выполняли приказы командиров, а от устроенных ими диверсий не пострадал ни один россиянин – ни гражданский, ни военнослужащий.

Издание "Медиазона" опубликовало слова Антоненко, Кулиша, Мазуренко и Ткаченко из зала суда.

"Я є народ, якого Правди сила

Ніким завойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! -

А сила знову розцвіла.

Дякую, у мене все", – отметил Антоненко.

Кулиш в своей речи отметил, что он выполнял свой воинский долг, как гражданина Украины.

Мазуренко рассказал, что проживал до начала боевых действий в Украине в "своем любимом городе Сумы вместе со своей гражданской женой и двумя маленькими детьми". Он тоже добавил, что его руководство не ставило цели нанести вред мирным гражданам, мирным объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — пытки, изоляция и приговор: как Россия ломала украинского журналиста в Крыму.




