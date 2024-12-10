logo

BTC/USD

95781.72

ETH/USD

3582.56

LTC/USD

106.27

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ выдвинули Киеву новое условие для переговоров: чего добивается Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ выдвинули Киеву новое условие для переговоров: чего добивается Кремль

РФ придумывает новые условия для переговоров с Украиной, а все потому, считают эксперты, что в Кремле пытаются сохранить лицо

сегодня, 12:18 comments6311
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активизировалась дискуссия по поводу возможных переговоров между Украиной и Россией. В то же время, Россия выдвинула очередные условия для начала диалога. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров президент Украины Владимир Зеленский должен упразднить запрет на контакты с Москвой, и это новое требование Кремля. А также Киев должен учесть положения Стамбульской конвенции с учетом нынешних реалий. При этом, как отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, это заявление отражает стремление Кремля сохранить имидж.

В РФ выдвинули Киеву новое условие для переговоров: чего добивается Кремль

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Россия не хочет заходить в переговорный процесс с репутацией проигравшей страны. Поэтому постоянно отмечается учитывание текущих реалий на фронте и положений Стамбульских договоренностей, когда российские войска стояли под Киевом в марте 2022 года, добавил эксперт.

По его мнению, такие заявления направлены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, чтобы создать иллюзию контроля. Одновременно в России пытаются найти баланс между сохранением лица и избежанием эскалации со стороны США.

Впрочем, в августе 2024 года добавился новый фактор – ситуация в Курской области. По словам Ивана Уса, если Россия настаивает на переговорах по линии фронта, то сразу возникает вопрос, что будет с Курщиной. Это объясняет стремление Кремля выбить украинские силы обороны из региона. То есть, говорит эксперт, Россия вынуждена сейчас искать те формы, которые будут более устраивать, чтобы сохранить лицо и одновременно не подвергнуться эскалации со стороны США.

"Когда США скажут, мол, мы предлагали вам мир, но вы от него отказались, теперь мы будем снимать определенные предохранители, увеличивать помощь Украине", — подчеркнул Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от каких пунктов в соглашении о мире Украина должна категорически отказаться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/chomu-navishho-rosiya-visunula-novi-umovi-dlya-peremovin-ukrayinoyu_n2703936
Теги:

Новости

Все новости