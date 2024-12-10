В РФ выдвинули Киеву новое условие для переговоров: чего добивается Кремль

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активизировалась дискуссия по поводу возможных переговоров между Украиной и Россией. В то же время, Россия выдвинула очередные условия для начала диалога. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров президент Украины Владимир Зеленский должен упразднить запрет на контакты с Москвой, и это новое требование Кремля. А также Киев должен учесть положения Стамбульской конвенции с учетом нынешних реалий. При этом, как отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, это заявление отражает стремление Кремля сохранить имидж.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Россия не хочет заходить в переговорный процесс с репутацией проигравшей страны. Поэтому постоянно отмечается учитывание текущих реалий на фронте и положений Стамбульских договоренностей, когда российские войска стояли под Киевом в марте 2022 года, добавил эксперт.

По его мнению, такие заявления направлены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, чтобы создать иллюзию контроля. Одновременно в России пытаются найти баланс между сохранением лица и избежанием эскалации со стороны США.

Впрочем, в августе 2024 года добавился новый фактор – ситуация в Курской области. По словам Ивана Уса, если Россия настаивает на переговорах по линии фронта, то сразу возникает вопрос, что будет с Курщиной. Это объясняет стремление Кремля выбить украинские силы обороны из региона. То есть, говорит эксперт, Россия вынуждена сейчас искать те формы, которые будут более устраивать, чтобы сохранить лицо и одновременно не подвергнуться эскалации со стороны США.

"Когда США скажут, мол, мы предлагали вам мир, но вы от него отказались, теперь мы будем снимать определенные предохранители, увеличивать помощь Украине", — подчеркнул Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , от каких пунктов в соглашении о мире Украина должна категорически отказаться.



