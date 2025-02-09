В РФ вспомнили о резне в Буче и говорят, что «могут ее повторить»

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Ткачик Олеся
Недавно российская блоггерша из Петербурга вышла в эфир в футболке с надписью "РеZня в Буче. Можем повторить". На ее поступок отреагировал военный Саид Исмагилов.
Резня в Буче
Прокомментировал действия российской блоггерки также волонтер Алексей Мочанов.
При этом известно, что в РФ массово продавали футболки с надписью "РеZня в Буче. Можем повторить" в 2022 году. На принте этой футболки был нарисован мясник, убивающий свинью.
Все эти действия россиян опровергают мнения о том, что войну против Украины ведет исключительно Путин, а мол, простые россияне здесь ни при чем, и их наказывать не надо. На самом деле, россияне поддерживают зверства, которые совершает российская армия в Украине и это подтверждают не только разные опросы, но и такие футболки, которые с радостью носят россияне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 31 марта прошлого года в Украине отмечали вторую годовщину освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов. Когда после освобождения Бучи журналисты и украинские военные попали в город, там обнаружили факты массовых убийств, некоторые тела были прямо на улице, некоторые со связанными за спиной руками. Украина официально призвала мир присоединиться к расследованию убийств мирных людей в Буче.
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