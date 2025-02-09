В РФ вспомнили о резне в Буче и говорят, что «могут ее повторить»

Недавно российская блоггерша из Петербурга вышла в эфир в футболке с надписью "РеZня в Буче. Можем повторить". На ее поступок отреагировал военный Саид Исмагилов.

Резня в Буче

"Дна нет. Они больны яростной ненавистью к нам, и мечтают нас уничтожить. Они будут радоваться новым бучам и массовым убийствам и казням украинцев. Пока мы не уничтожим Россию, над нами всегда будет нависать перспектива массовых казней и геноцида", – подчеркнул Саид Исмагилов.

Прокомментировал действия российской блоггерки также волонтер Алексей Мочанов.

"Мразота питерская вышла в эфир с принтом на футболке РеZня в Буче. Можем повторить". Об умственно-отсталом уровне головожопых можно заключить по обнародованным фото", — отметил волонтер.

При этом известно, что в РФ массово продавали футболки с надписью "РеZня в Буче. Можем повторить" в 2022 году. На принте этой футболки был нарисован мясник, убивающий свинью.

Все эти действия россиян опровергают мнения о том, что войну против Украины ведет исключительно Путин, а мол, простые россияне здесь ни при чем, и их наказывать не надо. На самом деле, россияне поддерживают зверства, которые совершает российская армия в Украине и это подтверждают не только разные опросы, но и такие футболки, которые с радостью носят россияне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 31 марта прошлого года в Украине отмечали вторую годовщину освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов. Когда после освобождения Бучи журналисты и украинские военные попали в город, там обнаружили факты массовых убийств, некоторые тела были прямо на улице, некоторые со связанными за спиной руками. Украина официально призвала мир присоединиться к расследованию убийств мирных людей в Буче.





