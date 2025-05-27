В РФ уже откровенно боятся приближения "СВО": снятие на ограничение ударов сменит войну

Впервые за время полномасштабной войны ведущие страны Запада официально разрешили Украине применять западное вооружение для ударов в глубь России. Речь идет о снятии всех ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям РФ, заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

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По мнению эксперта, это действительно переломный момент в войне. Если раньше Украина была вынуждена согласовывать удары с партнерами, отчитываться о целях и координатах, то отныне таких требований больше нет. Это означает, что Вооруженные силы Украины получают значительно большую свободу действий, а значит, и более эффективный инструмент сдерживания и поражения противника.

"Теперь россиянам придется привыкать к тому, что война может постучать в их окна. И не только в метафорическом смысле — удары могут повлечь за собой взрывы, которые будут сносить крыши, выбивать двери и окна в военных объектах и на объектах двойного назначения в глубине России", — подчеркнул Хазан.

Комментируя позицию немецкого политика Фридриха Мерца по поводу разрешения на удары, эксперт отметил, что больше не существует никаких политических барьеров для поставки Украине дальнобойного вооружения. Вопрос только во времени, количестве и типе систем.

"Вероятнее всего, в РФ об этом узнают уже постфактум — из утренних или ночных сводок, когда первые удары достигнут целей. Тогда они начнут анализировать, что именно произошло и какое вооружение было применено. А мы тем временем не обязаны отчитываться об этом никому", — подытожил он.

Как уже писал портал "Комментарии", реакция Кремля на острое заявление Дональда Трампа не заставила себя ждать. Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера относительно последних массированных ракетных ударов по территории Украины.