В РФ усиливается дефицит кадров: работу предлагают школьникам

Крупнейшие российские продуктовые сети X5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Ашан" и "Магнит" начали массово привлекать школьников на работу из-за дефицита рынка труда.

В РФ растет дефицит кадров. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, на сайте X5 по поиску работы ищут сотрудников от 16 лет на должности комплектующих и курьеров. Школьникам предлагают стабильный доход и отсутствие штрафов. Курьеру обещают до 208 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что "Магнит" набирает школьников во все форматы магазинов группы. Компания готова брать их на должности – продавец, работник торгового зала, помощник повара.

Как пишут медиа, "Ашан" готов брать на работу школьников от 14 лет. Компания наняла 1220 подростков на подработку в первом полугодии 2024 года. Подростков от 14 до 17 лет приняли на должности "работник магазина" и "работник офиса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.