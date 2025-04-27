В РФ убили генерала, выбиравшего цели для комбинированных ударов по Украине

Российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого взорвали в Балашихе, среди прочего отвечал за регулярное планирование, координацию и подготовку соответствующей отчетности, по комплексу мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Генерал Ярослав Москалик

По его информации, Москалик отвечал за такие вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и определение соответствующего наряда сил и средств.

"Другими словами, именно этот генерал стоял, как говорят "у источников" ударов по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и т.д. С него, в сущности, начиналось то, что потом обращалось ударами "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов", — подчеркнул Машовец.

Эксперт отметил, что убитый россиянин точно и гарантированно знал и осознавал, что делал и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах.

Кроме того, как говорит Машовец, Москалик рассматривался как очень перспективный кандидат на должность главы так называемого Национального центра управления обороны РФ.

"Как по мне, вполне "законная" и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно, как первоочередная и приоритетная для "поражения" украинскими специальными службами. Пожалуй, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно массовые убийства гражданского населения Украины, которые совершаются именно с его "подачи", закончатся для него именно такого рода "встречей", — подытожил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Подмосковье после взрыва взлетел на воздух автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных Сил России От полученных травм оккупант скончался на месте.



