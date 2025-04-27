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В РФ убили генерала, выбиравшего цели для комбинированных ударов по Украине

Убитый генерал Москалик планировал удары ракетами и дронами по Украине и выбирал цели

сегодня, 07:54
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Ткачик Олеся

Российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого взорвали в Балашихе, среди прочего отвечал за регулярное планирование, координацию и подготовку соответствующей отчетности, по комплексу мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В РФ убили генерала, выбиравшего цели для комбинированных ударов по Украине

Генерал Ярослав Москалик

По его информации, Москалик отвечал за такие вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и определение соответствующего наряда сил и средств.

"Другими словами, именно этот генерал стоял, как говорят "у источников" ударов по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и т.д. С него, в сущности, начиналось то, что потом обращалось ударами "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов", — подчеркнул Машовец.

Эксперт отметил, что убитый россиянин точно и гарантированно знал и осознавал, что делал и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах.

Кроме того, как говорит Машовец, Москалик рассматривался как очень перспективный кандидат на должность главы так называемого Национального центра управления обороны РФ.

"Как по мне, вполне "законная" и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно, как первоочередная и приоритетная для "поражения" украинскими специальными службами. Пожалуй, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно массовые убийства гражданского населения Украины, которые совершаются именно с его "подачи", закончатся для него именно такого рода "встречей", — подытожил Машовец. 

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Подмосковье после взрыва взлетел на воздух автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных Сил России От полученных травм оккупант скончался на месте.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid02HWzkjTFjAJDYz3taqiV7CDkMSByXiVkPDCw9LGgu2pFkE5RnhFRYFG7KuPWL6VLSl?locale=ru_RU
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