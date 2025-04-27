В РФ убили генерала, выбиравшего цели для комбинированных ударов по Украине

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Ткачик Олеся
Российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого взорвали в Балашихе, среди прочего отвечал за регулярное планирование, координацию и подготовку соответствующей отчетности, по комплексу мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Генерал Ярослав Москалик
По его информации, Москалик отвечал за такие вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и определение соответствующего наряда сил и средств.
Эксперт отметил, что убитый россиянин точно и гарантированно знал и осознавал, что делал и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах.
Кроме того, как говорит Машовец, Москалик рассматривался как очень перспективный кандидат на должность главы так называемого Национального центра управления обороны РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Подмосковье после взрыва взлетел на воздух автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных Сил России От полученных травм оккупант скончался на месте.
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