В РФ созрел хитрый замысел, как заставить Зеленского подписать капитуляцию

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности встречи президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако российская сторона выдвигает определенные условия, которые вряд ли примет Киев.

Мир с Россией

Как говорит политолог Владимир Фесенко, по данным Турции стороны договорились о представлении официальных позиций Украины и России. Однако, по его мнению, это не сенсация, поскольку может напоминать предыдущие требования, выдвинутые в Стамбуле.

Песков подчеркнул, что встреча Зеленского и Путина станет возможной только при условии, что делегации обеих стран достигнут договоренностей и подпишут соответствующие документы. Владимир Фесенко объяснил такую позицию Кремля нежеланием повторить ситуацию, которая сложилась в Стамбуле в 2022 году.

По словам эксперта, тогда многие ошибочно считали, что в Стамбуле что-то было подписано, хотя на самом деле этого не произошло. Россия стремится, чтобы украинская сторона предварительно согласилась на уступки, что позволило Москве использовать этот документ в переговорах с международными партнерами, в частности с США.

Как отметил политолог, Россия согласится на подписание только в случае капитуляции Украины. Кремль стремится к мирному договору на основе односторонних уступок со стороны Киева, чтобы преподнести это как собственную победу. Однако для Украины такой сценарий неприемлем, поскольку уступки не гарантируют прекращения агрессии со стороны России.

При этом Фесенко считает, что встреча Зеленского с Путиным может состояться при активном ее продвижении со стороны президента США Дональда Трампа. Как говорит эксперт, возможны два сценария.

Согласно первому сценарию, Трамп попытается выступить в роли миротворца, организовав встречу лидеров для демонстрации собственных дипломатических успехов. Второй сценарий предполагает договоренность между делегациями о прекращении огня (полное или частичное) может предусматривать присутствие Зеленского и Путина на процедуре подписания, но без их личной подписи. Такое символическое участие может использовать для политического пиара Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле дали ответ о том, встретится ли Путин с Зеленским.



