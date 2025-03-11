В РФ шок и истерика: В чем обвиняют Украину после массированного налета дронов на Москву

Украинские ударные дроны достались до московского региона, и это неожиданно очень хорошая новость, отметил военный Юрий Касьянов.

Налет дронов на Москву

По его словам, это еще не сама Москва – последний раз до Москвы украинские дроны долетали 1 сентября 2024 года – но в Раменском этой ночью было громко; противник сообщает о налете 91 беспилотника. В общей сложности по болотам этой ночью прилетело 337, добавил военный.

Почему это важно? – Потому что если враг бомбит Киев, то мы должны отвечать ударом на удар. В этом жестоком мире уважают сильных, и наша способность добраться до самого логова зверя – это именно те "карты на руках", которых у нас якобы нет, и о которых говорит Трамп, заставляя Украину к позорному, унизительному и несправедливому "миру", – отметил Касьянов.

По его словам, теперь у Украины есть эти карты, и их всему миру продемонстрировали в преддверии переговоров в Саудовской Аравии.

"Поэтому такой вой поднялся на болотах об "украинских террористах", которые "хотят сорвать мирный процесс". Но это не мирный процесс; это – принуждение к капитуляции, которой, надеюсь, не будет", — добавил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массово атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие, сообщили российские телеграмм-каналы. По состоянию на утро, российское ПВО продолжает отражать атаку дронов на Москву. По словам мэра столицы РФ, Сергея Собянина, к этому времени якобы были сбиты 73 летевших на город беспилотника. В результате атаки дронов зафиксировано множество повреждений жилых домов и не только. Обломки одного из дронов повредили многоэтажное здание в Москве на Домодедовской улице.



