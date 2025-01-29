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В РФ серьезные проблемы: почему ударов по Украине стало меньше

У окупантов возникли серьезные трудности после атак на российские НПЗ

29 января 2025, 20:20
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Лиля Воробьева

В последнее время Россия начала реже наносить массированные ракетные удары по Украине. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах оккупантов, возникших в результате атак на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в эфире 24 канала.

В РФ серьезные проблемы: почему ударов по Украине стало меньше

Ракетные атаки РФ на Украину (фото из открытых источников)

Он отметил, что российские бомбардировщики стали реже взлетать, что может указывать на две основные проблемы: истощение ресурса самолетов и трудности с авиационным топливом из-за недавних взрывов в Энгельсе.

Также Загородний обратил внимание, что раньше истребители МиГ-31К могли подниматься в воздух несколько раз в день, но сейчас это случается гораздо реже.

По его словам, мощные удары по российским НПЗ и нефтеперекачивающим станциям являются ключевыми для ослабления агрессора.

"Мы неоднократно говорили — достаточно ударов по перекачивающему нефть оборудованию. Что тогда произойдет? Тогда России придется остановить добычу нефти в Сибири, потому что у них не будет, где ее девать. Придется либо на переработку, либо на экспорт. С экспортом у них уже все не очень складывается", – объяснил он.

В то же время, атаки на стратегические объекты РФ могут положительно повлиять на позицию администрации президента США Дональда Трампа.

"Чем больше будет разрушаться нефтяная инфраструктура России – тем меньше у них будет возможностей вести войну и тем лучше будем выглядеть в глазах Трампа. Он вполне сможет сказать россиянам, которые выперли из Сирии, а дроны каждый день прилетают по России, генералы взрываются и так дальше", – подытожил Загородний.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия пока не исчерпала своего наступательного потенциала, однако у США есть действенный рычаг влияния, способный изменить ситуацию. Однако этот процесс требует времени, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Самусь.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп четко обозначил главную цель – борьбу с российской нефтью, поскольку именно она является ключевым фактором стабильности экономики страны-агрессорки. По словам эксперта, слабым местом РФ является ее экономика, но пока она получает огромную прибыль от продажи нефти, говорить об изменениях на фронте сложно. Кроме того, Россия продолжает обходить санкции, покупая микрочипы, высокотехнологичное оборудование и боеприпасы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vn9Co9RiwlU
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