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В РФ раскрыли детали большого обмена: будет проходить не один день

В России говорят, что обменять такое большое количество людей в один день невозможно

22 мая 2025, 16:47
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Ткачик Олеся

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы страны-агрессора Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными "1000 на 1000" с Украиной.

В РФ раскрыли детали большого обмена: будет проходить не один день

Обмен пленными

Как заявил российский политик, за один день выполнить такой масштабный обмен будет проблематично.

Именно поэтому Саралиев допустил, что обмен пленными между Украиной и РФ буде продолжаться в течение нескольких дней.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отказался называть дату, когда стартует масштабный обмен пленными. По его словам, сейчас идет подготовительный этап. Говорить о сроках сложно, поскольку идет речь об очень большом количестве людей. В то же время, известно, что РФ уже передала Украине список из 1000 фамилиями для обмена. Как сообщил президент Владимир Зеленский, спецслужбы тщательно изучают каждую фамилию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Служба безопасности Украины официально подтвердила начало подготовки к самому масштабному обмену военнопленными с Российской Федерацией. Речь идет о договоренности, достигнутой во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая 2025 года, согласно которой запланировано одновременное увольнение по 1000 человек с каждой стороны.

В ведомстве заявили, что объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мероприятиям к обмену 1000 на 1000 человек.

Также "Комментарии" рассказывали, что в РФ отказываются менять "иностранных наемников" в рамках большого обмена пленными.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/22/v-gosdume-priveli-podrobnosti-ob-organizatsii-obmena-1000-na-1000-plennymi-s-ukrainoy/
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