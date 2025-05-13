В РФ придумали новый способ, как руками ЕС принудить Украину к капитуляции

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин не поедет в Стамбул, убежден политолог Владимир Горбач. По его словам, поехать на встречу с Зеленским – это означало бы отдать ему инициативу. А диктатор, напротив, всеми этими маневрами борется за то, чтобы владеть инициативой, в частности в переговорном процессе и не отпускать ее с рук, добавил эксперт.
Переговоры о мире
По его убеждению, Путин будет дальше пытаться расшатывать единство и сплоченность нашей коалиции и будет пытаться выдвигать дальше новые инициативы.
По его словам, правда в том, что все это действительно война ультиматумов, и обмен ими может быть вечным. Ультиматум на ультиматум – все уклоняются от прямого ответа и игра продолжается. И это плохая игра, уверен политолог.
Впрочем, добавляет он, даже если и пообещает это прекращение, то в реальности его не будет. Риторически может говорить, что мы вот прекратили и врать в глаза, что Россия не стреляет, стреляет Украина, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин наконец может завершить войну в Украине.
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