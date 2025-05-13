logo

BTC/USD

102802.03

ETH/USD

2461.28

LTC/USD

102.15

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ придумали новый способ, как руками ЕС принудить Украину к капитуляции
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ придумали новый способ, как руками ЕС принудить Украину к капитуляции

Путин может использовать силу против союзников Украины, чтобы они из страха начали давить на Украину

сегодня, 10:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин не поедет в Стамбул, убежден политолог Владимир Горбач. По его словам, поехать на встречу с Зеленским – это означало бы отдать ему инициативу. А диктатор, напротив, всеми этими маневрами борется за то, чтобы владеть инициативой, в частности в переговорном процессе и не отпускать ее с рук, добавил эксперт.

В РФ придумали новый способ, как руками ЕС принудить Украину к капитуляции

Переговоры о мире

По его убеждению, Путин будет дальше пытаться расшатывать единство и сплоченность нашей коалиции и будет пытаться выдвигать дальше новые инициативы.

"Я не исключаю, что даже силовым способом — из-за демонстрации новых воображаемых или недоразработанных военных способностей и пугать западных партнеров, чтобы они больше давили на Украину и шли на выполнение российских условий и ультиматумов", — подчеркнул Горбач.

По его словам, правда в том, что все это действительно война ультиматумов, и обмен ими может быть вечным. Ультиматум на ультиматум – все уклоняются от прямого ответа и игра продолжается. И это плохая игра, уверен политолог.

"Я думаю, что эта кровавая война будет продолжаться еще минимум до осени. Если Путин не воспользовался предложениями Трампа, своими же провозглашенными перемириями на Пасху и 9 мая, то нет оснований ожидать, что он воспользуется 30-дневным", — говорит Горбач.

Впрочем, добавляет он, даже если и пообещает это прекращение, то в реальности его не будет. Риторически может говорить, что мы вот прекратили и врать в глаза, что Россия не стреляет, стреляет Украина, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин наконец может завершить войну в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02jiSkxe32X2SFUCZyCJhVv5gE5m6wKwsrCpCzzCns9R6arkY6AyHXD8oNaRavxQjRl
Теги:

Новости

Все новости