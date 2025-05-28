В РФ придумали, как вместе с Трампом загнать Украину в страшную ловушку

России удалось "отпетлять" от того, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня. При этом США не ввели против РФ дополнительных санкций в качестве наказания. Как предполагает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, Кремль готовит собственную инициативу, которая, вероятно, потребует жесткой реакции со стороны международного сообщества.

США и Украина

По его словам, не случайно в последнее время Россия активно продвигает идею так называемого "меморандума".

В частности, эксперт напоминает, что после встречи в Стамбуле было согласовано два пункта: обмен пленными в формате 1000 на 1000 и разработка меморандума. И именно до последнего Москва сразу проявила особый интерес.

Жовтенко предположил, что этот меморандум, вероятнее всего, будет содержать все односторонние прихоти диктатора Владимира Путина. Кремль зафиксирует их в документе, а затем потребует, чтобы дальнейшие переговоры проходили исключительно на его основе.

Вдобавок, говорит эксперт, Москва сразу заблокировала возможность новой встречи в Ватикане, не соответствующей ее сценарию. По мнению эксперта, все это политическая игра, которую Россия ведет, чтобы перехватить инициативу на дипломатическом фронте.

"Это – политическая уловка. Европа и Украина отвергнут этот документ. Но есть вопрос, как его воспринимает Трамп. Он просто хочет остановить боевые действия и забрать Нобелевскую премию. Россия попытается давить на Трампа. Возможно, будет еще один его разговор с Путиным, где диктатор постарается протолкнуть этот документ или обнулить историю с переговорами и дальше тянуть время", – сказал Жовтенко.

Между тем, по прогнозу эксперта, боевые действия будут продолжены. Он не исключает, что Россия может активизировать наступательные операции в Сумском и Харьковском направлениях. В то же время, возможно и временное уменьшение воздушных атак — для создания иллюзии "готовности к диалогу".

По словам эксперта, все это попытка Кремля расшатать единство США и Европы.

"Россия хочет, чтобы каждая из сторон действовала отдельно и несистемно. Это облегчит удар и отрицательный эффект от санкций. Также России важно, чтобы ничто не влияло на интенсивность боев и помощь Северной Кореи, Китая и т.д.", — пояснил эксперт.

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