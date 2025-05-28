В РФ придумали, как вместе с Трампом загнать Украину в страшную ловушку

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России удалось "отпетлять" от того, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня. При этом США не ввели против РФ дополнительных санкций в качестве наказания. Как предполагает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, Кремль готовит собственную инициативу, которая, вероятно, потребует жесткой реакции со стороны международного сообщества.
США и Украина
По его словам, не случайно в последнее время Россия активно продвигает идею так называемого "меморандума".
В частности, эксперт напоминает, что после встречи в Стамбуле было согласовано два пункта: обмен пленными в формате 1000 на 1000 и разработка меморандума. И именно до последнего Москва сразу проявила особый интерес.
Жовтенко предположил, что этот меморандум, вероятнее всего, будет содержать все односторонние прихоти диктатора Владимира Путина. Кремль зафиксирует их в документе, а затем потребует, чтобы дальнейшие переговоры проходили исключительно на его основе.
Вдобавок, говорит эксперт, Москва сразу заблокировала возможность новой встречи в Ватикане, не соответствующей ее сценарию. По мнению эксперта, все это политическая игра, которую Россия ведет, чтобы перехватить инициативу на дипломатическом фронте.
Между тем, по прогнозу эксперта, боевые действия будут продолжены. Он не исключает, что Россия может активизировать наступательные операции в Сумском и Харьковском направлениях. В то же время, возможно и временное уменьшение воздушных атак — для создания иллюзии "готовности к диалогу".
По словам эксперта, все это попытка Кремля расшатать единство США и Европы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о страшном прогнозе от Безуглой.
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