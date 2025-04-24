В РФ придумали, как уничтожить Зеленского и вместе с ним всю Украину

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин смертельно ненавидит президента Владимира Зеленского и считает его врагом. Именно поэтому, говорит политолог Петр Олещук, он и потребовал от Дональда Трампа настоять на том, чтобы в Украине провели президентские выборы. Отсюда и все заявления американского президента о том, что рейтинг Зеленского якобы составляет всего несколько процентов.
Владимир Зеленский
Впрочем, говорит политолог, в РФ со временем поняли, что такими требованиями они только усиливают позиции Зеленского в Украине, поэтому придумали новую тактику действий. В частности, россияне предложили Трампу "шикарный компромисс" – заставить Украине признать Крым российским в обмен на " быстрый мир", который так хочет американский президент.
То есть, говорит политолог, речь идет не о "мире", а о новых средствах ведения войны – политических. Неспособны уничтожить Украину военными методами, они стремятся сделать это политически в союзе с Трампом, которому в целом безразлично все, а главное — скорее задекларировать "завершение войны" и все.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ, вероятно, согласовала удар по Киеву с Белым домом.
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