В РФ придумали, как уничтожить Зеленского и вместе с ним всю Украину

Кремлевский диктатор Владимир Путин смертельно ненавидит президента Владимира Зеленского и считает его врагом. Именно поэтому, говорит политолог Петр Олещук, он и потребовал от Дональда Трампа настоять на том, чтобы в Украине провели президентские выборы. Отсюда и все заявления американского президента о том, что рейтинг Зеленского якобы составляет всего несколько процентов.

Владимир Зеленский

Впрочем, говорит политолог, в РФ со временем поняли, что такими требованиями они только усиливают позиции Зеленского в Украине, поэтому придумали новую тактику действий. В частности, россияне предложили Трампу "шикарный компромисс" – заставить Украине признать Крым российским в обмен на " быстрый мир", который так хочет американский президент.

"Зачем это россиянам? Очень просто. Им нужно заставить украинского президента расписаться под нарушением Конституции, чтобы потом использовать это для организации мятежей и развала государства в Украине, ведь именно этот развал и есть их цель. А Президент Украины – личный враг и самый ненавистный для них человек. Они стремятся его уничтожить. Физически, политически, нравственно. Используя любые средства. В том числе – и новую американскую администрацию", — заявил Олещук.

То есть, говорит политолог, речь идет не о "мире", а о новых средствах ведения войны – политических. Неспособны уничтожить Украину военными методами, они стремятся сделать это политически в союзе с Трампом, которому в целом безразлично все, а главное — скорее задекларировать "завершение войны" и все.

"Россияне ничего сами не могут, а потому полагаются сейчас исключительно на "пиндосов", которых еще вчера обещали превратить в "ядерный пепел". Трамп – это единственная надежда "большой Рашки". Вот такое оно величие", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ, вероятно, согласовала удар по Киеву с Белым домом.



