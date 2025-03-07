Спецпредставитель американского президента Стив Виткофф сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии планируют обсудить "рамки мирного соглашения".

Переговоры о мире

По сути, говорит политолог Алексей Копытько, речь идёт о переговорных позициях, которые дальше будут выставлены россиянам, в том числе – для прекращения огня.

При этом, говорит эксперт, очень важное значение будет иметь ситуация на фронте. Например, в Харьковской области идут встречные бои. Если в ближайшие дни будут позитивные результаты – это обеспечит хороший фон.

"Россияне будут кровь из носу стараться испортить атмосферу. Американцы будут прожимать, им нужно быстро", — говорит Копытько.

По его мнению, до вторника Украину будут забрасывать разными "инсайдами" на тему "ослабления" переговорных позиций, и обосновывать российские хотелки, начиная от фиксации территориальных потерь и заканчивая политическими уступками.

"На этом этапе россиянам и их пособникам важно добиться, чтобы всё действо изначально имело стойкий привкус зрады и будоражило людей. Не стоит делать им такого подарка. Слушать только официальные сообщения. Условия в любом случае будут непростыми, местами — тяжёлыми. Но степень тяжести будет зависеть в том числе от внутреннего настроя", — говорит Копытько.

Он считает, что если в диалоге с американцами удастся отстоять приемлемую рамку, Кремль точно попытается сорвать, но повесить вину на Украину. При этом он добавил, что никто не понимает, сколько может быть раундов таких переговоров, поэтому нужно сконцентрироваться на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что в РФ готовы договариваться с Украиной на основании так называемых стамбульских договоренностей.



