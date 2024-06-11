В России после покушения скончался в больнице бывший мэр украинского города Купянск Геннадий Мацегора.

Мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону РФ. Фото из открытых источников

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает украинский журналист Денис Казанский.

Как известно, недавно на Геннадия Мацегору покушались неизвестные лица. Бывший украинский чиновник был расстрелян в Белгородской области. Его с ранениями доставили в местную больницу.

Геннадий Мацегор перешел на сторону РФ в 2022 году, когда российская армия оккупировала город Купянск.

"Не становитесь коллаборантами, это не хорошо", – прокомментировал журналист Казанский сообщение о смерти бывшего мэра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик. По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса. Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Североатлантический союз согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе.