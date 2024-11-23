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В РФ пленных пытают подготовленные "специалисты": шокирующие подробности от ГРУ

В России разработана система пыток пленных

23 ноября 2024, 21:21
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Марьян Ощановский

В России действует система пыток украинских военнопленных, за которую отвечают подготовленные "специалисты", разбирающиеся в методах пыток.

В РФ пленных пытают подготовленные "специалисты": шокирующие подробности от ГРУ

РФ пытает пленных. Фото из открытых источников

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время форума "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"За систему пыток в России отвечают отдельные люди. Там готовят отдельных "специалистов". Виды пыток описаны, за ними учат этих людей. Это то, что не может представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", — сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что более 95% освобожденных из российского плена украинских военнослужащих подвергались пыткам или подверглись последствиям других нарушений Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

"В большинстве случаев речь шла не о применении силы с целью получить информацию. Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно для этого человека. Или сломать того, кто рядом с ним", – сказал Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. по этому поводу это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, смена ядерной доктрины России – это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Он отметил, что оккупанты штурмуют с района Ровнополья, чтобы выйти на трассу Новоселка — Большая Новоселка.



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Источник: https://t.me/Koord_shtab/9331
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