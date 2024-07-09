В РФ паника после обстрела "Охматдета": какую команду Кремль дал пропагандистам

По указаниям Кремля в РФ развернули масштабную информационную операцию с целью оправдания ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве. Однако это не поможет путинскому режиму избежать ответственности за военное преступление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Военные эксперты отметили, что информационные операции россиян неправдиво изображают детскую больницу "Охматдет", как частично либо полностью военную больницу и ошибочно предполагают, что такая больница по своей сути является легитимной военной целью. На самом же деле "Охматдет" не военная больница — это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 тысяч детей в год.

В ISW напомнили, что Россия подписала Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. В статье 19 документа указано, что международно-правовая защита гражданских больниц не прекращается, если учреждение не совершает "вредных для врага действий". Кроме того, статья прямо исключает присутствие больных или раненых военнослужащих как "вредное для врага" действие.

"В статье 19 Конвенции также утверждается, что "враг" должен сделать предупреждение перед нападением на больницу, которая якобы содержит "вредную" военную цель. Однако никакие российские источники не утверждают, что российские власти сделали такое предупреждение, а также не предоставили доказательств того, что больница с больными детьми, представляла неизбежную угрозу для российских войск", — говорится в отчете.

В то же время заявление Министерства обороны России о том, что украинский перехватчик ПВО якобы попал в гражданские объекты, а также утверждение одного из российских военных блогеров о том, что российская ракета случайно попала в больницу, также не освобождают армию РФ от ответственности за эти последствия.

В ISW напомнили, что Россия является государством-агрессором в этой войне. Если бы Кремль не начал полномасштабное вторжение и не наносил регулярных ракетных ударов по Украине, Силам обороны не пришлось бы защищаться от российских ракет.

Подытоживая, в отчете отмечается, что многие из указанных ложных российских информационных операций, не освобождают российские войска от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине.

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