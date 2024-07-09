В РФ паника после обстрела "Охматдета": какую команду Кремль дал пропагандистам

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Кравцев Сергей
По указаниям Кремля в РФ развернули масштабную информационную операцию с целью оправдания ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве. Однако это не поможет путинскому режиму избежать ответственности за военное преступление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков
Военные эксперты отметили, что информационные операции россиян неправдиво изображают детскую больницу "Охматдет", как частично либо полностью военную больницу и ошибочно предполагают, что такая больница по своей сути является легитимной военной целью. На самом же деле "Охматдет" не военная больница — это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 тысяч детей в год.
В ISW напомнили, что Россия подписала Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. В статье 19 документа указано, что международно-правовая защита гражданских больниц не прекращается, если учреждение не совершает "вредных для врага действий". Кроме того, статья прямо исключает присутствие больных или раненых военнослужащих как "вредное для врага" действие.
В то же время заявление Министерства обороны России о том, что украинский перехватчик ПВО якобы попал в гражданские объекты, а также утверждение одного из российских военных блогеров о том, что российская ракета случайно попала в больницу, также не освобождают армию РФ от ответственности за эти последствия.
В ISW напомнили, что Россия является государством-агрессором в этой войне. Если бы Кремль не начал полномасштабное вторжение и не наносил регулярных ракетных ударов по Украине, Силам обороны не пришлось бы защищаться от российских ракет.
Подытоживая, в отчете отмечается, что многие из указанных ложных российских информационных операций, не освобождают российские войска от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине.
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