Впервые с 2017 года Россия решила упразднить традиционный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Это решение стало ярким сигналом того, что оккупационная армия серьезно испугана украинскими беспилотниками, которые продолжают повышать свой потенциал и угрожают российским позициям, рассказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что российское военное командование боится растущих возможностей Украины, особенно в области применения дронов.

Фото: из открытых источников

"Если проанализировать сообщения так называемых российских военкоров, то можно заметить явные проблемы с безопасностью. Враг фиксировал большое количество беспилотных летательных аппаратов над своими позициями, из-за чего даже был вынужден ограничивать авиасообщение. Впоследствии появилась информация о вероятности еще более масштабных атак", — пояснил.

Военный отметил, что именно угрозы безопасности стали главной причиной отмены парада. Кроме того, в 2025 году зафиксировали по меньшей мере пять случаев повреждений на военно-транспортных кораблях России и подсанкционных танкерах, перевозящих нефть в обход санкций. Эти повреждения были следствием взрывов в машинных отделениях, что также усугубляет чувство опасности среди российских военных.

"В общем, существует множество рисков, которые могли повлиять на такое решение, но самым важным является страх перед растущими украинскими возможностями", — подчеркнул Мусиенко.

Следует напомнить, что традиционный парад ко Дню Военно-Морских сил в Санкт-Петербурге отменили после того, как 27 июля в Ленинградской области зафиксировали более десяти беспилотников, атаковавших объекты врага.

Центр противодействия дезинформации указал, что вероятной причиной отказа от проведения парада стало опасение российского командования, что потери флота в войне станут слишком явными и негативно повлияют на мораль военных.

Портал "Комментарии" уже писал, что на востоке Украины продолжается активное летнее наступление российских войск, которые сосредотачивают значительные ресурсы для достижения локальных успехов. Об этом сообщает CNN, отмечая, что эти действия могут оказать серьезное влияние на баланс сил на линии фронта.