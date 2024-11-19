В РФ никогда не закончится мобилизационный ресурс: новые «плюшки» для «пушечного мяса»

В России и дальше утверждают разного рода "бонусы" для участников так называемой "специально военной операции".

Оккупанты

Помимо разовых выплат, которые в ряде регионов РФ достигают 5 миллионов рублей путинский режим пошёл на беспрецедентный шаг, списание кредитов до 10 млн руб. То есть, согласно официальному курсу, это списание кредитов на 100 тысяч долларов, подчеркнул военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда же я поднимаю вопрос о необходимости введения разовых выплат для добровольцев хотя бы в пределах 10 тыс долларов, то слышу тысячи оправданий почему это невозможно и ни одного предложения как это можно реализовать. Хотя такие возможности есть", — подчеркнул эксперт.

По его словам, финансовая мотивация в значительной степени решила бы проблематику мобилизации в Украине, но эта тема продолжает оставаться темой табу для законодательного и исполнительного органа власти. В свою очередь её вовсю используют враги с самого начала полномасштабного вторжения. И это приносит им соответствующий результат, добавил Коваленко.

"Именно поэтому у России мобилизационный ресурс никогда не закончится", — добавил он.

По его словам, пока РФ принимает действенные шаги, чтобы привлечь добровольцев, в Украине продолжают рассуждать дальше о рекрутинговых программах, роспуске ТЦК и прочих хайповых, но абсолютно бесполезных предложениях, вместо того, чтобы просто начать людям платить деньги и гарантировать им финансовое обеспечение на должном уровне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский говоря о фронте, анонсировал изменения в подходе к управлению в армии. В этом контексте президент подчеркнул, что не будет понижения мобилизационного возраста.



