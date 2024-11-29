В РФ не успевают проверять ракеты перед обстрелами: к чему это приводит (ФОТО)

В России продолжается ракетопад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.

Ту-95. Фото из открытых источников

В ходе ракетной атаки 28 ноября как минимум еще одна ракета Х-101 не долетела до территории Украины.

Обломки ракеты Х-101 обнаружили на территории Ики-Бурульского района близ Элисты. Крылатые ракеты Х-101 часто падают на территорию РФ после запуска с бортов Ту-95МС/160, на фото уже пятая подтверждена”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое частое падение ракет, вероятно, связано с тем, что ракеты не проходят надлежащую проверку систем, а сразу с конвейера попадают на аэродромы.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны страны-агрессорки выразили свое видение обстрелов Украины. В то время, когда украинское руководство сообщает о поражении критической инфраструктуры, враг рапортует о ликвидации военных целей.

Заявляют, что удары нанесли ответные ракетные атаки вглубь России. Сообщают, что на этой неделе нанесли удары якобы по местам размещения систем западного дальнобойного оружия.

Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", в т.ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины”, — заявили в МО РФ.

О поражениях каких целей в течение недели сообщили в Министерстве обороны РФ можно узнать подробнее по ссылке .



