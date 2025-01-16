В РФ не осталось «безопасных» регионов: детали "СВО", которая пошла не по плану

Украинская армия продолжает методически разрушать ключевые объекты России с помощью беспилотников, прорывающих российскую противовоздушную оборону, определяя траектории для ракетных ударов, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Взрывы в России

В частности, он подчеркнул, что последствия ударов, нанесенных по пороховому заводу в Тамбовской области и нефтебазе в Воронежской области РФ, очень серьезны для врага.

Как подчеркнул Братчук, в Воронежской области после атаки на нефтебазу работают десятки пожарных машин и два пожарных поезда. Это свидетельствует о важности этого объекта для России. То есть, подчеркивает представитель УГА, украинские дроны не только преодолевают систему ПВО, но и наносят массированные удары по стратегическим целям, таким как нефтеперерабатывающие заводы и объекты оборонного комплекса.

По его словам, эти действия являются частью масштабной стратегии, реализуемой всеми подразделениями Сил обороны Украины. Ее основная цель – создать врагу проблемы с топливом и нанести значительные повреждения заводам, работающим на военную промышленность РФ.

Братчук также напомнил, что подобные удары неоднократно наносили серьезный ущерб России. Например, 8 января украинские силы атаковали нефтебазу в городе Энгельс, которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2". Пожар после удара не могли потушить в течение пяти суток, а 14 января объект снова подвергся атаке дронов.

Подобная ситуация наблюдается и в Тамбовской области, где раньше атаковали пороховой завод. Последний удар подтверждает, что украинские дроны становятся все более эффективными, способными наносить удары на расстоянии до 2 000 км. Кроме того, география атак расширяется.

"Сегодня враг не может спокойно спать ни в одном из регионов Российской Федерации. Мы говорим и, например, о Балтике, если упоминать о Ленинградской области. Мы говорим о том, что и в Мурманске уже такие беспилотники появлялись. То есть география расширяется. И, собственно, массированный удар последний, комбинированный удар — это то, что ставит врага практически в тупик в этой ситуации", — подытожил Братчук.

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