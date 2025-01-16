logo

BTC/USD

99209.74

ETH/USD

3348.91

LTC/USD

120.00

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ не осталось «безопасных» регионов: детали "СВО", которая пошла не по плану
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ не осталось «безопасных» регионов: детали "СВО", которая пошла не по плану

Украинские дроны долетают во все уголки России, поэтому там уже не осталось безопасных регионов

сегодня, 14:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украинская армия продолжает методически разрушать ключевые объекты России с помощью беспилотников, прорывающих российскую противовоздушную оборону, определяя траектории для ракетных ударов, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В РФ не осталось «безопасных» регионов: детали "СВО", которая пошла не по плану

Взрывы в России

В частности, он подчеркнул, что последствия ударов, нанесенных по пороховому заводу в Тамбовской области и нефтебазе в Воронежской области РФ, очень серьезны для врага.

Как подчеркнул Братчук, в Воронежской области после атаки на нефтебазу работают десятки пожарных машин и два пожарных поезда. Это свидетельствует о важности этого объекта для России. То есть, подчеркивает представитель УГА, украинские дроны не только преодолевают систему ПВО, но и наносят массированные удары по стратегическим целям, таким как нефтеперерабатывающие заводы и объекты оборонного комплекса.

По его словам, эти действия являются частью масштабной стратегии, реализуемой всеми подразделениями Сил обороны Украины. Ее основная цель – создать врагу проблемы с топливом и нанести значительные повреждения заводам, работающим на военную промышленность РФ.

Братчук также напомнил, что подобные удары неоднократно наносили серьезный ущерб России. Например, 8 января украинские силы атаковали нефтебазу в городе Энгельс, которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2". Пожар после удара не могли потушить в течение пяти суток, а 14 января объект снова подвергся атаке дронов.

Подобная ситуация наблюдается и в Тамбовской области, где раньше атаковали пороховой завод. Последний удар подтверждает, что украинские дроны становятся все более эффективными, способными наносить удары на расстоянии до 2 000 км. Кроме того, география атак расширяется.

"Сегодня враг не может спокойно спать ни в одном из регионов Российской Федерации. Мы говорим и, например, о Балтике, если упоминать о Ленинградской области. Мы говорим о том, что и в Мурманске уже такие беспилотники появлялись. То есть география расширяется. И, собственно, массированный удар последний, комбинированный удар — это то, что ставит врага практически в тупик в этой ситуации", — подытожил Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что "СВО" начала вызывать страх у россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/vorog-uzhe-ne-mozhe-spokijno-spaty-v-zhodnomu-z-regioniv-udary-po-ob-yektah-u-rf-prokomentuvav-rechnyk-uda/
Теги:

Новости

Все новости