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В РФ назвали четыре цели в Украине для удара «Орешником»

В России заявили, что сейчас якобы приблизился «идеальный момент», чтобы ударить по Украине ракетами «Орешник»

сегодня, 11:19
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Ткачик Олеся

В России заявили о том, что наступило "идеальное время" для того, чтобы ударить по Украине ракетами "Орешник". Так называемые российские эксперты отметили, что это нужно сделать так как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Берлин готов инвестировать средства в производство украинского дальнобойного оружия.

В РФ назвали четыре цели в Украине для удара «Орешником»

Ракета Орешник

Более того, российские аналитики даже назвали цели, куда должны прилететь ракеты "Орешник".

Они заявили, что в первую очередь, под удар попадут украинские производства по сборке крылатых ракет из зарубежных запчастей. К ним, как заявили в России, относятся предприятия по сборке беспилотника "Лютый" и его аналогов — завод "Артем" и ГП "Антонов" в Киеве.

Помимо этого, к числу потенциальных целей российские эксперты также отнесли заводы "Радиус" в Киеве и "Микроприбор" в Днепре.

Эти эксперты страны-агрессора добавили, что для успешного результата атака Вооруженных сил России по оборонным предприятиям Украины должна быть комбинированной. Они добавили, что в ней следует задействовать ракетные комплексы "Искандер" и "Кинжал", а также уже широко известные дроны "Герань".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России регулярно пугают Украину применением ракет "Орешник". В то де время известно, что РФ начала свою летнюю кампанию наступления. Как отмечают военные, россияне избрали агрессивную тактику в Сумской области и жестко атакуют позиции ВСУ и пытаются захватить населенные пункты. К сожалению, враг имеет продвижения. Тем не менее, эксперты считают, что по состоянию на сейчас враг не сможет оккупировать сами Сумы и пойти на Киев.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/30/stali-izvestny-glavnye-tseli-dlya-udara-rossiyskim-oreshnikom-na-ukraine/
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