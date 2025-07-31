logo

BTC/USD

118632

ETH/USD

3865.22

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ намекнули о новых переговорах с Украиной и выдвинули ультиматум: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ намекнули о новых переговорах с Украиной и выдвинули ультиматум: детали

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией прошел 23 июля в Стамбуле и длился около часа.

31 июля 2025, 11:10 comments1186
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия выразила готовность продолжить переговорный процесс с Украиной, но подчеркивает, что любые встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя ситуацию вокруг мирных переговоров.

В РФ намекнули о новых переговорах с Украиной и выдвинули ультиматум: детали

Фото: 24 Канал

"Мы уже провели три раунда переговоров и готовы двигаться дальше. Однако, когда речь идет о встречах на более высоком уровне, они должны быть серьезно подготовлены. Без должной подготовки говорить о таких встречах рано", — подчеркнул Вершинин.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 23 июля в Стамбуле. Продолжительность этой встречи составила примерно один час. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о продолжении обмена военнопленными, а также тел погибших. Кроме того, обсуждались предложения по введению кратковременного перемирия продолжительностью от 24 до 48 часов для того, чтобы эвакуировать раненых и унести тела погибших воинов.

Следует отметить, что глава российской делегации Владимир Мединский выступил с предложением изменить формат дальнейших переговоров. Он подчеркнул, что для более эффективной работы следует перейти к онлайн-формату переговоров, что, по его словам, позволит значительно сэкономить время и ресурсы.

Напомним, что во время раунда в Стамбуле украинская сторона предложила организовать встречу лидеров при посредничестве президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Такой формат должен способствовать достижению более конструктивных договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что удары российских войск направлены на уничтожение украинских городов, включая столицу, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в прямом эфире телемарафона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости