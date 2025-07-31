В РФ намекнули о новых переговорах с Украиной и выдвинули ультиматум: детали

Россия выразила готовность продолжить переговорный процесс с Украиной, но подчеркивает, что любые встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя ситуацию вокруг мирных переговоров.

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"Мы уже провели три раунда переговоров и готовы двигаться дальше. Однако, когда речь идет о встречах на более высоком уровне, они должны быть серьезно подготовлены. Без должной подготовки говорить о таких встречах рано", — подчеркнул Вершинин.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 23 июля в Стамбуле. Продолжительность этой встречи составила примерно один час. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о продолжении обмена военнопленными, а также тел погибших. Кроме того, обсуждались предложения по введению кратковременного перемирия продолжительностью от 24 до 48 часов для того, чтобы эвакуировать раненых и унести тела погибших воинов.

Следует отметить, что глава российской делегации Владимир Мединский выступил с предложением изменить формат дальнейших переговоров. Он подчеркнул, что для более эффективной работы следует перейти к онлайн-формату переговоров, что, по его словам, позволит значительно сэкономить время и ресурсы.

Напомним, что во время раунда в Стамбуле украинская сторона предложила организовать встречу лидеров при посредничестве президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Такой формат должен способствовать достижению более конструктивных договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что удары российских войск направлены на уничтожение украинских городов, включая столицу, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в прямом эфире телемарафона.