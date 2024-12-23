В РФ намекнули, что теперь не боятся украинских дронов: что придумали

В России заявили о создании "комплексной зональной радиолокационной системы защиты от атаки БПЛА" с возможностью масштабирования ее на весь город. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense Express".

Дрон

Отмечается, что созданием системы занимался челябинский радиозавод "Полит", входящий в состав холдинга "АИС" госкорпорации "Ростех".

Базовой единицей указанной системы есть комплекс "Сфера". Россияне утверждают, что уже протестировали систему на поле боя в Украине. Якобы комплекс "Сфера" смог "нейтрализовать" более 10 дронов сразу. Также сообщалось, что ранее в этом году прошла испытания одна из модификаций комплекса – "Сфера-МБ".

"По сути, под этой системой идет речь о комплексе радиоэлектронной борьбы против дронов, а, учитывая акцент на защите городов, — РФ могла скопировать украинское решение", — отметили в Defense Express.

Читайте на портале "Комментарии" — день в РФ не задался: где пришлось закрывать аэропорты из-за угрозы дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 декабря в. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковало множество беспилотников. Позже российский чиновник сообщил о том, что российские военные насчитали 7 беспилотников, якобы сбитых. Только в соцсети начали появляться сообщения о пожаре на НПЗ.

Ранее "Комментарии" писали – сразу в нескольких областях России раздавались взрывы этой ночью. В Ростовской области РФ было две волны атаки БПЛА. Взрывы раздавались на Таганроге и Ростове. Также сообщалось о попадании в военную базу в районе села Лакедемоновка и хутора Таврический.



