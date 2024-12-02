В РФ говорят о скором завершении «СВО»: в чем ложь Кремля

Российские СМИ начали распространять информацию о том, что Кремль готовит чиновников к тому, что "специальная военная операция" в Украине будет скоро закончена. В частности, чиновники рассказывают, что якобы война будет заморожена по линии фронта. До этого РФ планирует освободить свою Курскую область и захватить весь украинский Донбасс.

Переговоры Украины и РФ

Также по данным росСМИ, РФ якобы готова вернуть Украине захваченные территории в Николаевской и Харьковской областях. Впрочем, другие оккупированные территории останутся под контролем России.

Кроме того, россияне утверждают, что Украина в течение 20 лет не будет членом НАТО. При этом россиянам сообщается, что денацификация и демилитаризация Украины состоялась. А еще в РФ скоро снимут добрую половину санкций.

Впрочем, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак призывает не верить ни одному слову россиян. По его словам, действительно сегодня с большим подъемом СМИ тиражируют "новость", мол, российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО".

"Все эти сообщения очень хорошо вкладываются в очередную волну психологического давления на наших западных партнеров, перестать предоставлять Украине оружие. Ну и расслабить часть украинцев тем, что война может быстро закончиться. Ага, еще "две-три недели" – и все", – считает эксперт.

По его словам, если бы кремлевский диктатор Владимир Путин хотел завершить эту несправедливую и убийственную войну, он бы это сделал за день.

"Но пока мы наблюдаем обратное – он уверен, что может дожать. Поэтому не нужно расслабляться и радоваться "новостям" из-за ребер. И не нужно верить тому, что там, в Москве, говорят. Все равно солгут. Все равно не выполнят того, что обещали", — подытожил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина оценили возможность старта переговоров в 2025 году.



