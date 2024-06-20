На нужды войны российские захватчики снова начали конфисковывать транспортные средства у гражданских жителей оккупированной Луганской области.

Россияне усиливают репрессии против людей в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, поводом для конфискации может быть малейшее нарушение ПДД, а иногда автомобиль могут отобрать без какой-либо причины.

Отмечается, что соответствующая практика не новая на временно оккупированных территорий. Однако до недавнего времени в регионе враг обходился специальным транспортом типа экскаваторов, тракторов или катеров.

В Центре сопротивления сообщили, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей личному составу приходится перемещаться пешком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".