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В РФ дефицит транспорта: оккупанты отбирают автомобили у жителей Луганщины

Враг конфискует на нужды армии гражданский транспорт

сегодня, 20:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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На нужды войны российские захватчики снова начали конфисковывать транспортные средства у гражданских жителей оккупированной Луганской области.

В РФ дефицит транспорта: оккупанты отбирают автомобили у жителей Луганщины

Россияне усиливают репрессии против людей в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, поводом для конфискации может быть малейшее нарушение ПДД, а иногда автомобиль могут отобрать без какой-либо причины.

Отмечается, что соответствующая практика не новая на временно оккупированных территорий. Однако до недавнего времени в регионе враг обходился специальным транспортом типа экскаваторов, тракторов или катеров.

В Центре сопротивления сообщили, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей личному составу приходится перемещаться пешком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-na-tot-pochaly-novu-hvylyu-konfiskatsiyi-tsyvilnyh-avto/
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