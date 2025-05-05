В РФ цинично рассказали, как нужно поделить территорию Украины

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что территории Украины будут разделены так, как когда-то была поделена Польша.

Война России против Украины

Она цинично заявила, что России, якобы, чужого не нужно, она только заберет "свое".

"Мы заберем все те территории, где нам рады. Посредине будет буферная зона. А все, что будет за буферной зоной, найдется кому поделить", — заявила Симоньян.

То есть, говорит журналист Денис Казанский, российская государственная пропаганда прямо призывает к разделу Украины и фактически к повторению пакта Молотова-Риббентропа. При этом Симоньян говорит, что Украину следует разделить, как Сталин и Гитлер делили Польшу в 1939 году.

Подобные призывы из Москвы давно уже не удивляют. Там теперь уже почти открыто косплетят Третий Рейх. Интересно другое. Призывая к разделу Украины, Симоньян говорит о том, что Россия должна забрать себе территории, где ей рады. А те области, где ей "не рады", России не нужны. И это тот случай, когда самая российская пропаганда подсказывает украинцам что делать, чтобы снизить риск оккупации своих родных городов", — говорит Казанский.

То есть, подчеркивает он, нужно просто вовсю демонстрировать, что России там не рады. Чем больше в вашем городе будет проявлений антироссийских настроений, тем меньше вероятность, что российские освободители захотят его бомбардировать и захватывать, добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для опрокидывания вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоменных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, на Запорожском направлении.



