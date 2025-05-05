logo

BTC/USD

94794.78

ETH/USD

1817.06

LTC/USD

83.13

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ цинично рассказали, как нужно поделить территорию Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ цинично рассказали, как нужно поделить территорию Украины

В России заявили, что территория Украины будет якобы вся разделена

5 мая 2025, 16:58 comments1692
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что территории Украины будут разделены так, как когда-то была поделена Польша.

В РФ цинично рассказали, как нужно поделить территорию Украины

Война России против Украины

Она цинично заявила, что России, якобы, чужого не нужно, она только заберет "свое".

"Мы заберем все те территории, где нам рады. Посредине будет буферная зона. А все, что будет за буферной зоной, найдется кому поделить", — заявила Симоньян.

То есть, говорит журналист Денис Казанский, российская государственная пропаганда прямо призывает к разделу Украины и фактически к повторению пакта Молотова-Риббентропа. При этом Симоньян говорит, что Украину следует разделить, как Сталин и Гитлер делили Польшу в 1939 году.

Подобные призывы из Москвы давно уже не удивляют. Там теперь уже почти открыто косплетят Третий Рейх. Интересно другое. Призывая к разделу Украины, Симоньян говорит о том, что Россия должна забрать себе территории, где ей рады. А те области, где ей "не рады", России не нужны. И это тот случай, когда самая российская пропаганда подсказывает украинцам что делать, чтобы снизить риск оккупации своих родных городов", — говорит Казанский.

То есть, подчеркивает он, нужно просто вовсю демонстрировать, что России там не рады. Чем больше в вашем городе будет проявлений антироссийских настроений, тем меньше вероятность, что российские освободители захотят его бомбардировать и захватывать, добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для опрокидывания вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоменных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, на Запорожском направлении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1177437390775717&locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости