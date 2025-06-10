В РФ цинично оправдывают удары по Киеву: что пытались поразить

Во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар Киеву — в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Россияне цинично оправдывают воздушную атаку на столицу, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Дрон. Иллюстративное фото

В Центре отметили, что якобы "среди пораженных Россией объектов в Киеве есть склады и гаражные кооперативы, где собирали дроны". О б этом, как сообщили в Центре, пишут российские каналы в Telegram.

"На самом деле: очередные российские террористические удары были направлены на объекты гражданской инфраструктуры столицы Украины", — говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации повреждения вследствие удара зафиксировали в семи районах столицы. По данным Офиса Генерального прокурора, в результате пострадали четыре человека, среди которых работник полиции.

В частности, в результате массированного обстрела в Шевченковском районе возник пожар в жилом доме, также был поврежден дом по другому адресу.

Повреждены два этажа жилого дома в Оболонском районе. Кроме этого зафиксированы возгорания в офисном здании и разрушение жилого дома.

Взрывы раздавались и в Одессе. В результате воздушной атаки там разрушены гражданские дома, есть раненые и погибшие. В результате обстрелов пострадали Днепропетровская и Черниговская области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия массированно обстреляла Киев 6 июня. Тогда в результате удара погибли три человека. Все жертвы – в Соломенском районе. 6 июня взрывы раздавались во Львовской области, Киеве, Тернополе, Луцке. Россияне цинично оправдывали удары, якобы, поражением объектов ВСУ.



