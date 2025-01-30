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В РФ бушует масштабный пожар: дроны расфрендили известный нефтепровод

Украинские дроны ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

сегодня, 09:53 comments1402
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Ткачик Олеся

В ночь на 30 января Брянская область России снова подверглась атаке беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов и масштабном пожаре.

В РФ бушует масштабный пожар: дроны расфрендили известный нефтепровод

Пожар в России

По предварительной информации, удар был направлен по распределительной станции нефтепровода "Дружба" вблизи населенного пункта Новозыбков. Этот стратегический объект играет ключевую роль в транспортировке нефти из России в Беларусь и Европу, обеспечивая поставки около 33 миллионов тонн нефти ежегодно.

При этом известно, что еще в конце декабря 2024 г. российская сторона уже заявляла об атаке беспилотников на нефтеперекачивающую станцию этого же нефтепровода в поселке Десна. Тогда были зафиксированы повреждения трансформаторных подстанций и другие разрушения.

В этот раз, как сообщают российские телеграмм-каналы, информация о взрывах и зареве над городом Новозыбков появилась в сети еще ночью. Очевидцы рассказывали о громких звуках в небе и наблюдали несколько воздушных целей.

В соцсетях жители Климового и Новозыбкова сообщали о мощных взрывах, а по данным Astra, дроны пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", являющейся частью трубопровода "Дружба".

Официальные российские источники пока не прокомментировали инцидент, однако атака еще раз демонстрирует уязвимость критической инфраструктуры РФ и неэффективность ее системы противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне огромный пожар бушевал на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" под названием "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом отмечает российский оппозиционный журналист Иван Яковина, он — ультрасовременный. Именно там, говорит он, производят значительную долю самых качественных бензинов, в том числе — 98-й.




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